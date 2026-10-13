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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 18:16

İngiltere istihbaratı 2 ülkeyi açıklayarak uyardı: Yapay zekayla biyolojik silah üretebilirler

İngiltere istihbaratı bölgesel savaşlar sebebiyle Avrupa'da güvenlik endişelerinin üst seviyede olduğunu açıkladı. İngiltere savaş halindeki 2 ülkeyi açıklayarak yapay zeka yardımıyla biyolojik silah üretilebileceğini belirtti.

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Editor
 Murat Makas
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İngiltere istihbaratı 2 ülkeyi açıklayarak uyardı: Yapay zekayla biyolojik silah üretebilirler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 18:16

ABD- ve - savaşıyla birlikte Avrupa’da güvenlik endişeleri artıyor. İngiliz istihbaratı İran-Rusya kaynaklı tehditler sebebiyle askeri tesislere yönelik muhtemel saldırı girişimleri ve hibrit savaş faaliyetleri, İngiltere’nin karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı.

İngiltere istihbaratı 2 ülkeyi açıklayarak uyardı: Yapay zekayla biyolojik silah üretebilirler

YAPAY ZEKAYLA BİYOLOJİK SİLAH GELİŞTİREBİLİRLER

İngiltere İç İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum yaptığı açıklamada, İran’ın ülkede askeri tesisler gibi kritik hedeflere yöneldiğini, Rusya’nın ise Ukrayna’nın müttefiklerine yönelik hibrit savaş faaliyetlerini artırdığını söyledi. McCallum, yapay zekanın kötüye kullanılmasına ilişkin en büyük endişenin, teröristlerin biyolojik silah geliştirebilmesi ve hatta yeni patojenler oluşturabilmesi olduğunu belirtti. İstihbarat şefi, teröristlerin de keşif faaliyetlerini ve saldırı yöntemlerini geliştirmek için yapay zekadan yararlandığını belirtti.

İngiltere istihbaratı 2 ülkeyi açıklayarak uyardı: Yapay zekayla biyolojik silah üretebilirler

"RUSYA HALA BİR NUMARALI SALDIRGAN"

Devlet kaynaklı tehditlerin son 10 yılda dört katına çıktığını belirten MI5 Başkanı, teşkilatının artık bu konuya Soğuk Savaş dönemindekinden daha fazla kaynak ayırdığını belirtti. Ken McCallum, Rusya’nın hala "bir numaralı saldırgan" konumunda olduğunu vurguladı.

İngiltere istihbaratı 2 ülkeyi açıklayarak uyardı: Yapay zekayla biyolojik silah üretebilirler

Devam eden soruşturma nedeniyle Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü’ndeki olay hakkında konuşamayacağını belirten McCallum, bu yıl İran’ın "askeri tesisler gibi daha zorlu hedeflere yönelme arzularında" önemli bir değişim yaşandığını ifade etti. İstihbarat şefi, "RAF Fairford olayı tek örnek değil. Yalnızca İngiltere’de değil, dünyanın başka yerlerinde de benzer olaylar yaşandı" dedi.

"DEVRİM MUHAFIZLARI, HİBRİT TEKNOLOJİLERİ KULLANMA KONUSUNDA KÖKLÜ BİR DENEYİME SAHİP"

İran bağlantılı operasyonlarda son bir yılda 50’den fazla kişinin gözaltına alındığını belirten McCallum, İran’ın insansız hava araçları (İHA) kullanarak karmaşık saldırılar düzenleme kapasitesine sahip olup olmadığı sorusuna da cevap verdi. MI5 Başkanı, bu kapasitenin İngiltere’deki operasyonlarda kullanılan suç örgütleri ve vekil aktörlerin yetenekleriyle sınırlı olduğunu söyledi. Ken McCallum, "Devrim Muhafızları Ordusu’nun, kendi topraklarına daha yakın ülkelerde daha saldırgan ve gelişmiş bir şekilde geleneksel ve hibrit teknolojileri kullanma konusunda oldukça köklü bir deneyime sahip olduğu açık" ifadelerini kullandı.

RUS SALDIRGANLARIN, AVRUPA’DAKİ EYLEMLERİ

Almanya’daki bir havalimanında kargo uçağına yönelik insansız hava aracı saldırısı girişimini ve Polonya’nın enerji altyapısına yönelik bir siber saldırıyı örnek gösteren İngiltere İç İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum, "Rus saldırganların, Ukrayna’daki askeri ilerlemelerinin korkunç derecede maliyetli olduğu bir dönemde, diğer Avrupa ülkelerinde huzursuzluk oluşturmaya çalışması tesadüf değil" şeklinde konuştu.

McCallum, "Henüz gerçekleşmemiş olan ve en fazla önem atfettiğim kötüye kullanım senaryosu, yapay zekanın mevcut biyolojik silahlar veya hatta yeni biyolojik silahlar konusunda riskin boyutunu değiştirme potansiyelidir. Bu riskler gerçek" dedi.

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#rusya
#ukrayna
#iran
#Mi5
#Ken Mccallum
#Dünya
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