Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının raporu doğrultusunda bazı şahısların kişisel ve şirket hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

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HABERİN ÖZETİ Yasa dışı bahis ağına 16 ilde dev operasyon: 6 milyar liralık trafiği, 34 gözaltı Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporu doğrultusunda şahısların kişisel ve şirket hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. 36 şüphelinin 2023-2025 yılları arasındaki hesap hareketlerinde 722 bin 235 işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi tespit edildi. Aralarında Kocaeli, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı; şüphelilerden birinin cezaevinde, birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte 5 gram esrar, 95 adet 9x19 milimetre ve 25 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirildi.

6 MİLYAR 235 MİLYON 761 BİN 905 LİRALIK PARA HAREKETİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen mali analiz ve incelemelerde, aralarında ortaklık bağı bulunmayan 11 şirketin sahibi olduğu belirlenen 36 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki kişisel ve şirket hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda 722 bin 235 işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi olduğu ortaya çıkarıldı.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Karabük, Samsun, Mardin, Muş, Uşak ve Hakkâri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, birinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumda bulunan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ARAMALARDA UYUŞTURUCU VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 5 gram esrar, 95 adet 9x19 milimetre ve 25 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde devam ediyor.