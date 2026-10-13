Yasa dışı bahis ağına 16 ilde dev operasyon: 6 milyar liralık trafiği, 34 gözaltı

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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının raporu doğrultusunda bazı şahısların kişisel ve şirket hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen mali analiz ve incelemelerde, aralarında ortaklık bağı bulunmayan 11 şirketin sahibi olduğu belirlenen 36 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki kişisel ve şirket hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda 722 bin 235 işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi olduğu ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Karabük, Samsun, Mardin, Muş, Uşak ve Hakkâri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, birinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumda bulunan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 5 gram esrar, 95 adet 9x19 milimetre ve 25 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde devam ediyor.