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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 13:08

MHK'dan bir skandal daha! UEFA Hakem Gözlemci'sinden olay sözler: 'Evrakta sahtecilik yaptılar'

Türk futbolunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) etrafında süren soruşturmalarda ortalığı karıştıracak yeni bir gelişme yaşandı. UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan; tutuklu bulunan eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan ve üst klasman hakemi Abdullah Bora Özkara hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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MHK'dan bir skandal daha! UEFA Hakem Gözlemci'sinden olay sözler: 'Evrakta sahtecilik yaptılar'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 13:08

Dilan Deniz Gökçek İşcan, 13 Mart 2022 tarihinde oynanan - karşılaşmasındaki görevi için 11 Mart günü resmi dilekçesini vererek Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden 11-20 Mart 2022 tarihleri arasına mazeret kaydı oluşturduğunu belirtti.

 

MHK'dan bir skandal daha! UEFA Hakem Gözlemci'sinden olay sözler: 'Evrakta sahtecilik yaptılar'

Ancak iddiaya göre sürecin devamında skandal bir hamle geldi. Eski MHK Başkanı ’nun talimatıyla hareket ettiği öne sürülen Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan, İşcan’ın mazeret tarihlerini çarpıtarak UEFA’ya asılsız bir bilgilendirme e-postası gönderdi. UEFA’ya iletilen yazıda, "FIFA Hakem Gözlemcimiz Dilan Deniz Gökçek İşcan, 21 Mart 2022 - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında müsait olmadığını tarafımıza bildirmiştir." ifadelerine yer verildi.

MHK'dan bir skandal daha! UEFA Hakem Gözlemci'sinden olay sözler: 'Evrakta sahtecilik yaptılar'

SKANDAL UEFA’DAN GELEN MAİLLE ORTAYA ÇIKTI

Uluslararası görevi için tüm hazırlıklarını tamamladığı sırada UEFA’dan gelen e-postayla durumdan haberdar olduğunu aktaran İşcan, olay anını ve sonrasını şu sözlerle ifade etti:

"Durumu öğrenir öğrenmez Tayfur Özkan’ı arayarak sert tepki gösterdim. İtirazlarımın ardından MHK, UEFA’ya bir düzeltme mesajı iletmek zorunda kaldı. Bilgim, onayım ve rızam tamamen dışında tutularak adıma sahte bir mazeret uyduruldu ve uluslararası görevim engellenmek istendi. Yapılan bu işlem açıkça resmi belgede sahteciliktir."

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#Alanyaspor
#Ferhat Gündoğdu
#Dilan Deniz Gökçek İşcan
#Tayfur Özkan
#Spor
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