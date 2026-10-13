Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında köprü olacak: 20 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize Yolu üzerinde hayata geçirilen projede son durumu açıkladı. Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik güzergahta 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin 16 Ekim’de açılacağını duyuran Uraloğlu, kalan 21,3 kilometrelik alanda da çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

KIŞ ÇİLESİ VE 8 KESKİN VİRAJ TARİH OLUYOR

Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksındaki bu yatırımın özellikle sert kış şartlarında hayati önem taşıdığını belirten Bakan Uraloğlu, kar yağışı, tipi ve buzlanma kaynaklı ulaşım aksamalarının önüne geçileceğini ifade etti. Yüksek eğimli ve sürücüleri zorlayan 8 keskin virajın devre dışı bırakıldığını belirten Uraloğlu, yolun 190 metre daha düşük kota çekilerek güvenli ve kesintisiz sürüş konforu sağlandığını belirtti.

YILLIK 103,7 MİLYON TL CEBİMİZDE KALACAK

Dallıkavak Tüneli’nin ülke ekonomisine ve çevreye sunacağı katkılara dikkat çeken Bakan Uraloğlu, projenin seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşüreceğini kaydetti. Zamandan 76,7 milyon lira, akaryakıttan ise 27 milyon lira olmak üzere her yıl toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, yıllık karbon salınımının da 1.334 ton azaltılacağını duyurdu.

KARADENİZ'DEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU'YA KESİNTİSİZ AKS

Erzurum-Rize Yolu'nun tamamında yürütülen çalışmalar bittiğinde devasa bir ulaşım ağının tamamlanacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 248 kilometre olan toplam güzergahın 52 kilometre kısalarak 196 kilometreye düşeceğini müjdeledi. Böylece Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan hatta kesintisiz bölünmüş yol konforu tesis edilecek.