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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 12:21

Bakan Göktaş duyurdu: 15-18 yaş canlı yayın açamayacak

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, yeni sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 15-18 yaş grubundaki kullanıcıların canlı yayın açamayacağını belirten Bakan Göktaş, ayrıca e-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların sadece hesap açabileceğini söyledi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Bakan Göktaş duyurdu: 15-18 yaş canlı yayın açamayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 12:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelikte her şeyin net bir biçimde ortaya konduğunu söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Göktaş duyurdu: 15-18 yaş canlı yayın açamayacak

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları korumak amacıyla sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması ve çeşitli kısıtlamalar içeren yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı.
Sosyal medyada yalnızca e-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcılar hesap açabilecek.
15-18 yaş arasındaki kullanıcılara ekran kaydırma, ekran kaydı alma ve canlı yayın açma kısıtlanacak; sadece takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecekler ve görüldü bilgisi kapatılacak.
15 yaşından küçük bir çocuğun hesabı kullandığına dair şüphe oluşursa platform hesabı askıya alıp tekrar e-Devlet doğrulamasına yönlendirecek.
Düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek ve 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle bir uyum süreci uygulanacak.
Bakan Göktaş, milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasıyla ilgili babasına yönelik iftira attığını belirterek iddialara tepki gösterdi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Sosyal medyada yalnızca üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyleyen Bakan Göktaş, düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildirerek, "Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz 'token'lerle giriş yapabilecek. 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan 'ekran kaydırma', 'sürekli başa kaydırma' olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani 'ekran kaydı' yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca 'çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi' ve 'görüldü bilgisinin kapatılması' gibi düzenlemeler getirildi" ifadelerini kullandı.

Düzenleme ile 18 yaşına kadar çocukları sosyal medya ortamından korumuş olacaklarını dile getiren Göktaş, yönetmeliğin diğer ülkelere göre daha net olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş duyurdu: 15-18 yaş canlı yayın açamayacak

"DOĞRULAMA MEKANİZMASI UYGULANACAK"

Türkiye'de e-Devlet gibi güçlü bir sistemin bulunduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.

Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform, söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcıyı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek. Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak."

Bakan Göktaş duyurdu: 15-18 yaş canlı yayın açamayacak

"AMACIMIZ, KONTROLÜ MAKSİMUM SEVİYEDE SAĞLAMAK"

Bakan Göktaş, düzenlemede çift taraflı kontrol mekanizmasının olacağını da belirterek, "Diyelim ki çocuk babasının, annesinin hesabıyla giriyor. Sosyal medya platformları da zaman zaman tekrar yönlendirme yapabilecek. Yani bir yandan onlar bir yandan biz kontrol edeceğiz. Burada amacımız, kontrolü maksimum seviyede sağlamak. Sadece sosyal medya platformlarına emanet etmiyoruz, kendimiz kontrol ediyoruz. Veri tamamen e-Devlet üzerinden oluşacak." diye konuştu.

Çocuklarda ekran bağımlılığı oluşturan "sürekli başa kaydırma", "ekran kaydırma" gibi özelliklerin kaldırılmasının, ailelerin talebi olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

" itibarıyla yürürlüğe girecek ama tabii bir uyum süreci geçiriyoruz. 31 Mart 2027'ye kadar da bir geçici hükümle uyum süreci veriyoruz. Biz bu sosyal medya platformlarıyla sıkı sıkı bilgilendirme yaptık. Amacımız, burada çocukları korumak ve özellikle bağımlılık oluşturan yapılardan uzaklaştırmak. Tasarım aşamasında biz 'çocuk dostu bir ekosistem' bir yapı oluşturmak istiyoruz. Çünkü en başında bu ekran kaydırma yoktu. Onlar sonradan geliştirildi. Başa sarma yoktu, algoritmalar mesela... Çocukların sürekli reklama maruz kalmaması da düzenlememizin bir parçası."

YENİ PARTİ'NİN FON İDDİASI

Bakan Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisine yönelik iddiasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"'Bu bilgiye nasıl bu kadar hızlı ulaştınız?' diye soruyorlar. Ümit Özlale, basın toplantısında bir dosya numarası vererek, bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur, ben aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar, benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?"

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#E-Devlet
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#31 Mart 2027
#Göktaş
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