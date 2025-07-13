Skorsky pilotundan yürek ısıtan hareket! Kız çocuğunun selamını karşılıksız bırakmadı

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde çıkan orman yangını, Türkiye tarafına sıçramıştı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de yangına müdahale eden helikopterler, Yayladağı Barajı'ndan su alarak alevlere müdahale etti. Yangına müdahale için barajdan su alan Skorsky tipi askeri helikopteri gören bir kız çocuğu, pilotları ve mürettebatı selamladı. Çocuğun selamlamasını fark eden helikopterin pilotu, kız çocuğuna karşılık verdi. Pilotun bu hareketi yürekleri ısıttı.