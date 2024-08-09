MİT KPSS'siz 6 kadroda personel alımı yapacak

09 Ağustos 2024 14:52 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:03

MİT,istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu gibi alanlarda personel alımı yapacağını KPSS'siz olacağını duyurmuştu.

İş imkanını duyan vatandaşlar ise başvuru şartları nedir, ne zaman başlıyor merak etmeye başlarken alım yapılacak olan alanlar da belirlendi.

MİT KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

KPSS'siz personel alımı için başvuru tarihi henüz duyurulmazken resmi kariyer sayfası üzerinden duyurulması bekleniyor.

MİT HANGİ MESLEKLERDE PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru gibi alanlarda alım gerçekleştirecek.

MİT İŞE ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, ve Örgün eğitim veren üniversitelerin lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmak yer alırken 6 farklı pozisyon için başvuru şartları değişkenlik gösteriyor.

İstihbarat Uzmanı alımı için 4 senelik lisans programlarından mezun olmak ve yeterli yabancı dil bilgisi gerekirken mühendis için bilgisayar, elektronik alanlarının mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilgisi gerekiyor.

Dil Uzmanı alımı için İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için, üniversitelerin ilgili dilde mütercim ve tercümanlık, dilbilim, çeviribilim, edebiyat veya öğretmenlik örgün lisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyorken İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak gerekiyor.

Tekniker personel alımı için bilgisayar ve elektronik bölümlerinden mezun olmak ve en az 4 sene iş deneyimi gerekiyor.

İHA Sistemleri Pilotu için ise havacılık veya mühendislik bölümlerinden lisans mezuniyeti ile sağlık özelliklerine sahip olmak şartı bulunuyor.

Koruma ve Emniyet Memuru için ise Üniversite mezuniyeti veya belirli spor branşlarından mezuniyet belgesi isteniyor.