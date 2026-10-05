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Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 23:27

Montella tazminatı ne kadar, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Montella tazminatı, sözleme süresi kötü sonuçların ardından gündem oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın yıllık kazancı, UEFA Uluslar Ligi’nde alınan üst üste üç mağlubiyetin ardından yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 3 milyon euroluk yıllık geliri bulunan Montella’nın, Arjantin’i Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni’den daha yüksek kazanç elde ettiği belirtildi. Montella’nın sözleşmesindeki başarı bonusları ve istifa halinde ödeneceği ileri sürülen tazminat da tartışmaların başında yer aldı. Montella tazminatı ne kadar, sözleşmesi ne zaman bitiyor? İşte Montella’nın tazminatı…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Montella tazminatı ne kadar, sözleşmesi ne zaman bitiyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 23:27

’nın ’nde , ve Belçika karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından ’nın geleceği yeniden gündeme geldi. Santrforsuz oyun anlayışı, ilk 11 tercihleri ve bazı futbolcuların kulüplerinde düzenli forma giymemesine rağmen kadroya alınması nedeniyle eleştirilen Montella, görevine devam edeceğini açıkladı. Montella tazminatı ne kadar? İşte ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

Montella tazminatı ne kadar, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
A Milli Futbol Takımı'nın aldığı mağlubiyetler sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği ve sözleşme detayları gündeme geldi.
Montella tazminatı ne kadar, Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı ile sözleşmesi 31 Temmuz 2028 tarihinde sona erecek.
Montella'nın yıllık kazancı yaklaşık 3 milyon euro olup, sözleşmesinde başarı bonusları bulunuyor.
Montella'nın istifa etmesi halinde 5 milyon euronun üzerinde tazminat hakkı olduğu ileri sürülüyor.
Montella, görevine devam edeceğini açıklamıştır.
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika karşısında mağlup oldu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

MONTELLA SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Vincenzo Montella’nın A Milli Futbol Takımı ile sözleşmesi 31 Temmuz 2028 tarihinde sona erecek. Sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatılmasıyla birlikte İtalyan teknik adamın yıllık kazancı da gündeme geldi. Yaklaşık 3 milyon euroluk yıllık geliri bulunan Montella’nın sözleşmesinde ayrıca başarı bonuslarının bulunduğu ifade ediliyor.

Montella tazminatı ne kadar, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Montella yönetimindeki A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta oynadığı ilk üç karşılaşmadan puan çıkaramadı. Türkiye, Kocaeli’de Fransa’ya 1-0, Bursa’da İtalya’ya 4-1 ve deplasmanda Belçika’ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, gruptaki kalan maçlarında İtalya ile deplasmanda karşılaşırken, 12 Kasım’da Belçika’yı Türkiye’de konuk edecek ve 15 Kasım’da Fransa ile deplasmanda oynayacak.

Montella tazminatı ne kadar, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

MONTELLA TAZMİNATI NE KADAR?

Vincenzo Montella’nın yaklaşık 3 milyon euro yıllık gelir elde ettiği belirtilirken, sözleşmesinde başarı bonuslarının da bulunduğu aktarıldı. Montella’nın istifa etmesi halinde ise 5 milyon euronun üzerinde tazminat hakkı olduğu ileri sürüldü. Bu nedenle İtalyan teknik adamın sözleşmesi ve olası ayrılık halinde uygulanacak tazminat maddeleri, A Milli Takım’ın aldığı sonuçların ardından gündeme geldi.

Montella tazminatı ne kadar, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Montella, kendisi hakkında yapılan istifa çağrılarının ardından görevine devam edeceğini belirtti. İtalyan teknik adam, “Görevimin başındayım, devam edeceğim” açıklamasını yaptı. A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları da Montella’nın geleceği açısından gündemin başında yer alırken, Türkiye’nin gruptaki durumu İtalya karşılaşmasının sonucuna göre yeniden şekillenecek.

İTALYA MAÇI SONRASI MONTELLA İSTİFA EDECEK Mİ?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki dördüncü maçında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye’nin bu maçtan mağlubiyetle ayrılması ve Belçika’nın Fransa karşısında en az 1 puan alması halinde EURO 2028 elemelerinde 2. torbada yer alması matematiksel olarak kesinleşecek. Beraberlik halinde ise düşük bir ihtimal de olsa Uluslar Ligi finallerine katılma şansı devam edecek.

Montella tazminatı ne kadar, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Türkiye’nin doğrudan B seviyesine düşmesi için ise grubu 4. sırada tamamlaması ve puan ile averaj bakımından en kötü iki dördüncü takım arasında yer alması gerekiyor. Montella ise istifa çağrılarına karşı görevine devam edeceğini açıklarken, Milliler grup mücadelesini kasım ayında oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarıyla tamamlayacak.

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#fransa
#İtalya
#vincenzo montella
#A Milli Futbol Takımı
#UEFA Uluslar Ligi
#Aktüel
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