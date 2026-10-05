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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:52

Türkiye elendi mi? Türkiye İtalya'ya yenilirse berabere biterse ne olur, eleniyor mu?

Türkiye Uluslar Ligi’nden elendi mi İtalya maçı öncesi ve sonrası ihtimaller tartışılıyor. Türkiye Uluslar Ligi grubu puan durumu hesaplamaları başladı. Uluslar Ligi’nde Türkiye gruptan nasıl çıkar ve 3. nasıl olur olursa ne olur merak ediliyor. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybederek puanla tanışamayan A Milli Futbol Takımı, dördüncü maçında bu akşam İtalya deplasmanına çıkacak. Grupta Fransa 7, Belçika 6, İtalya 4 ve Türkiye 0 puanda bulunurken, ay-yıldızlı ekibin önünde İtalya ve ardından oynayacağı iki karşılaşma daha bulunuyor. Türkiye elendi mi, İtalya’ya yenilirse yenerse ne olur eleniyor mu? İşte Türkiye İtalya maçı öncesi Uluslar Ligi ihtimalleri…

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Editor
 TGRT Haber
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Türkiye elendi mi? Türkiye İtalya'ya yenilirse berabere biterse ne olur, eleniyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:52

, 1. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla birlikte gruptaki mücadelesini sürdürecek. Türkiye İtalya’ya yenilirse kaybederse ne olur, eleniyor mu? İşte detaylar…

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ GRUBU

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, , İtalya ve mücadele ediyor. İlk üç maçını kaybeden A Milli Futbol Takımı, grupta henüz puan alamadı ve 0 puanla son sırada yer alıyor. Fransa 7 puanla lider konumda bulunurken, Belçika 6 puanla ikinci, İtalya ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye elendi mi? Türkiye İtalya'ya yenilirse berabere biterse ne olur, eleniyor mu?

Türkiye ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında Bursa'da İtalya'ya 4-1, üçüncü maçında ise deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. İtalya ise Türkiye karşısındaki galibiyetinin ardından sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi ve deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Grupta Fransa ile Belçika da Paris'te karşı karşıya gelecek.

Türkiye elendi mi? Türkiye İtalya'ya yenilirse berabere biterse ne olur, eleniyor mu?

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

İlk üç maçından puansız ayrılan Türkiye'nin önünde üç karşılaşma daha bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip bu akşam İtalya deplasmanında oynayacağı maçın ardından 12 Kasım'da Belçika'yı Türkiye'de konuk edecek, 15 Kasım'da ise grubun son maçında Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Alınabilecek toplam 9 puan bulunduğu için Türkiye'nin gruptan çıkma şansı devam ediyor.

Türkiye elendi mi? Türkiye İtalya'ya yenilirse berabere biterse ne olur, eleniyor mu?

Uluslar Ligi'nde 3. sırada yer alan takım da kümede kalmak adına play-off oynayacak. Türkiye'nin doğrudan B Ligi'ne düşmesi için grubu 4. sırada tamamlaması ve puan ile averaj bakımından en kötü iki dördüncüden biri olması gerekiyor. Türkiye'nin İtalya karşısında alacağı sonuç, grubun kalan bölümündeki durum açısından önem taşıyor.

Türkiye elendi mi? Türkiye İtalya'ya yenilirse berabere biterse ne olur, eleniyor mu?

TÜRKİYE İTALYA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye'nin İtalya deplasmanında mağlup olması halinde ay-yıldızlı ekip puan alamayacak ve gruptaki puanı 0'da kalacak. Aynı gün grubun diğer maçında Belçika'nın Fransa karşısında en az 1 puan alması halinde, Türkiye'nin EURO 2028 elemelerinde 2. torbada yer alması matematiksel olarak kesinleşecek.

Türkiye elendi mi? Türkiye İtalya'ya yenilirse berabere biterse ne olur, eleniyor mu?

Türkiye'nin İtalya karşısında yenilmesi ve Belçika'nın Fransa karşısında puan alması halinde ay-yıldızlı ekibin B Ligi'ne düşme ihtimali de oldukça yükselecek. Ancak doğrudan B Ligi'ne düşmesi için Türkiye'nin grubu 4. sırada tamamlamasının yanı sıra puan ve averaj bakımından en kötü iki dördüncüden biri olması gerekiyor. Millilerin bu maçın ardından Belçika ve Fransa ile oynayacağı iki karşılaşma daha bulunuyor.

Türkiye elendi mi? Türkiye İtalya'ya yenilirse berabere biterse ne olur, eleniyor mu?

TÜRKİYE İTALYA İLE BERABERE KALIRSA, İTALYA'YI YENERSE NE OLUR?

Türkiye'nin İtalya ile berabere kalması halinde ay-yıldızlı ekibin puanı 1'e yükselecek. Bu sonuçla birlikte düşük bir ihtimal de olsa Uluslar Ligi finallerine katılma şansı devam edecek. Milliler, İtalya karşılaşmasının ardından 12 Kasım'da Belçika ile Türkiye'de, 15 Kasım'da ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye'nin İtalya'yı yenmesi halinde ise ay-yıldızlı ekip ilk puanlarını alacak ve kalan iki maç öncesinde mücadelesini sürdürecek. Grupta alınabilecek 9 puan bulunması nedeniyle Türkiye'nin gruptan çıkma şansı devam ediyor. Milliler, İtalya maçından sonra Belçika ve Fransa karşılaşmalarıyla grup mücadelesini tamamlayacak.

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#fransa
#İtalya
#Belçika
#A Milli Futbol Takımı
#Uefa Uluslar A Ligi
#Aktüel
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