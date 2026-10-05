Türkiye elendi mi? Türkiye İtalya'ya yenilirse berabere biterse ne olur, eleniyor mu?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla birlikte gruptaki mücadelesini sürdürecek. Türkiye İtalya’ya yenilirse kaybederse ne olur, eleniyor mu? İşte detaylar…

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ GRUBU

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, Fransa, İtalya ve Belçika mücadele ediyor. İlk üç maçını kaybeden A Milli Futbol Takımı, grupta henüz puan alamadı ve 0 puanla son sırada yer alıyor. Fransa 7 puanla lider konumda bulunurken, Belçika 6 puanla ikinci, İtalya ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında Bursa'da İtalya'ya 4-1, üçüncü maçında ise deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. İtalya ise Türkiye karşısındaki galibiyetinin ardından sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi ve deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Grupta Fransa ile Belçika da Paris'te karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

İlk üç maçından puansız ayrılan Türkiye'nin önünde üç karşılaşma daha bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip bu akşam İtalya deplasmanında oynayacağı maçın ardından 12 Kasım'da Belçika'yı Türkiye'de konuk edecek, 15 Kasım'da ise grubun son maçında Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Alınabilecek toplam 9 puan bulunduğu için Türkiye'nin gruptan çıkma şansı devam ediyor.

Uluslar Ligi'nde 3. sırada yer alan takım da kümede kalmak adına play-off oynayacak. Türkiye'nin doğrudan B Ligi'ne düşmesi için grubu 4. sırada tamamlaması ve puan ile averaj bakımından en kötü iki dördüncüden biri olması gerekiyor. Türkiye'nin İtalya karşısında alacağı sonuç, grubun kalan bölümündeki durum açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE İTALYA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye'nin İtalya deplasmanında mağlup olması halinde ay-yıldızlı ekip puan alamayacak ve gruptaki puanı 0'da kalacak. Aynı gün grubun diğer maçında Belçika'nın Fransa karşısında en az 1 puan alması halinde, Türkiye'nin EURO 2028 elemelerinde 2. torbada yer alması matematiksel olarak kesinleşecek.

Türkiye'nin İtalya karşısında yenilmesi ve Belçika'nın Fransa karşısında puan alması halinde ay-yıldızlı ekibin B Ligi'ne düşme ihtimali de oldukça yükselecek. Ancak doğrudan B Ligi'ne düşmesi için Türkiye'nin grubu 4. sırada tamamlamasının yanı sıra puan ve averaj bakımından en kötü iki dördüncüden biri olması gerekiyor. Millilerin bu maçın ardından Belçika ve Fransa ile oynayacağı iki karşılaşma daha bulunuyor.

TÜRKİYE İTALYA İLE BERABERE KALIRSA, İTALYA'YI YENERSE NE OLUR?

Türkiye'nin İtalya ile berabere kalması halinde ay-yıldızlı ekibin puanı 1'e yükselecek. Bu sonuçla birlikte düşük bir ihtimal de olsa Uluslar Ligi finallerine katılma şansı devam edecek. Milliler, İtalya karşılaşmasının ardından 12 Kasım'da Belçika ile Türkiye'de, 15 Kasım'da ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye'nin İtalya'yı yenmesi halinde ise ay-yıldızlı ekip ilk puanlarını alacak ve kalan iki maç öncesinde mücadelesini sürdürecek. Grupta alınabilecek 9 puan bulunması nedeniyle Türkiye'nin gruptan çıkma şansı devam ediyor. Milliler, İtalya maçından sonra Belçika ve Fransa karşılaşmalarıyla grup mücadelesini tamamlayacak.