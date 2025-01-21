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Mopaş Marketçilik halka arz ne zaman işlem görecek?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Ocak 2025 16:12 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:17
Mopaş Marketçilik halka arz ne zaman işlem görecek?

Yatırımcıyı sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi. Sermaye Piyasa Kurulu, MOPAS halka arzının başvurusunu onayladı. Hisse 21-22-23 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Katılım endeksine uygun olmayan halka arzın lot miktarı da gündemde.

SPK​, 3 hissenin başvurusunu onayladı. Mopaş Marketçilik talep toplama sürecine devam ederken yatırımcılar borsada işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı.

MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Talep toplama tarihi 21-22-23 Ocak olurken borsada işlem görme tarihi netleşmedi. Sürecin sona ermesinin ardından işlem görme tarihi de duyurulacak.

Arz büyüklüğü 2 milyar TL olurken açıklığı %21 olarak açıklandı.

Mopaş Marketçilik halka arz ne zaman işlem görecek? - 1. Resim

MOPAŞ KAÇ LOT DAĞITTI?

Hissenin lot miktarı henüz netleşmezken halka arz sonuçları sonrası lot miktarı belli olacak. Şu an için olası miktar şöyle:

300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL)

700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL)

Mopaş Marketçilik halka arz ne zaman işlem görecek? - 2. Resim

1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL)

MOPAŞ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUNLUK DURUMU

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisse​ katılım endeksine uygun değildir. MOPAS fon kullanım alanları şöyle açıklandı:

%40-45 Yeni mağaza yatırımları

%15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları

%15 Tarımsal yatırımlar

%15 İşletme sermayesi

%10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları. 

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Kaynak: TGRT Haber
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