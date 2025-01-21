Mopaş Marketçilik halka arz ne zaman işlem görecek?

21 Ocak 2025 16:12 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:17

Yatırımcıyı sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi. Sermaye Piyasa Kurulu, MOPAS halka arzının başvurusunu onayladı. Hisse 21-22-23 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Katılım endeksine uygun olmayan halka arzın lot miktarı da gündemde.

Dünya Varlık halka arz katılım endeksine uygun mu belli oldu

Dünya Varlık halka arz katılım endeksine uygun mu belli oldu

SPK​, 3 hissenin başvurusunu onayladı. Mopaş Marketçilik talep toplama sürecine devam ederken yatırımcılar borsada işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı.

MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Talep toplama tarihi 21-22-23 Ocak olurken borsada işlem görme tarihi netleşmedi. Sürecin sona ermesinin ardından işlem görme tarihi de duyurulacak.

Arz büyüklüğü 2 milyar TL olurken açıklığı %21 olarak açıklandı.

MOPAŞ KAÇ LOT DAĞITTI?

Hissenin lot miktarı henüz netleşmezken halka arz sonuçları sonrası lot miktarı belli olacak. Şu an için olası miktar şöyle:

300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL)

700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL)

MOPAŞ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUNLUK DURUMU

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisse​ katılım endeksine uygun değildir. MOPAS fon kullanım alanları şöyle açıklandı:

%40-45 Yeni mağaza yatırımları

%15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları

%15 Tarımsal yatırımlar

%15 İşletme sermayesi

%10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları.