Mopaş Marketçilik halka arz ne zaman işlem görecek?
Yatırımcıyı sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi. Sermaye Piyasa Kurulu, MOPAS halka arzının başvurusunu onayladı. Hisse 21-22-23 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Katılım endeksine uygun olmayan halka arzın lot miktarı da gündemde.
SPK, 3 hissenin başvurusunu onayladı. Mopaş Marketçilik talep toplama sürecine devam ederken yatırımcılar borsada işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı.
MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Talep toplama tarihi 21-22-23 Ocak olurken borsada işlem görme tarihi netleşmedi. Sürecin sona ermesinin ardından işlem görme tarihi de duyurulacak.
Arz büyüklüğü 2 milyar TL olurken açıklığı %21 olarak açıklandı.
MOPAŞ KAÇ LOT DAĞITTI?
Hissenin lot miktarı henüz netleşmezken halka arz sonuçları sonrası lot miktarı belli olacak. Şu an için olası miktar şöyle:
300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL)
700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL)
MOPAŞ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUNLUK DURUMU
SPK tarafından başvurusu onaylanan hisse katılım endeksine uygun değildir. MOPAS fon kullanım alanları şöyle açıklandı:
%40-45 Yeni mağaza yatırımları
%15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları
%15 Tarımsal yatırımlar
%15 İşletme sermayesi
%10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları.