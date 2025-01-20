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Mopaş Marketçilik kaç lot verir? Talep toplama tarihi netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ocak 2025 16:46 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:54
Mopaş Marketçilik kaç lot verir? Talep toplama tarihi netleşti

Halka arz ile ilgilenenleri sevindiren haber geldi. SPK 3 hissenin başvurusunu onayladı. Başvurusu onaylanan Mopaş Marketçilik katılım endeksine uygunluk durumu ve yer aldığı bankalar bilgisi paylaşıldı. Hisse kodu MOPAS olarak belirlendi.

Sermaye Piyasa Kurulu​, Mopaş Marketçilik hissesinin başvurusunu onayladı. 21-22-23 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin fiyatı 35,00 TL olarak belirlendi.

MOPAŞ MARKETÇİLİK KAÇ LOT VERİR?

Hissenin lot miktarı net olmazken olası miktarları şöyle:

300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL)

700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL)

Mopaş Marketçilik kaç lot verir? Talep toplama tarihi netleşti - 1. Resim

1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL)

MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ​ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hisse​ katılım endeksine uygun olmadan talep toplayacak. Fonun kullanım yerleri arasında %40-45 Yeni mağaza yatırımları, %15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları, %15 Tarımsal yatırımlar, %15 İşletme sermayesi ve %10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları yer aldı.

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HANGİ BANKALARDA VAR?

MOPAS satın almak isteyenler İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek. 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama işlemleri sonrasında borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL, açıklığı %21 olarak belirlendi.

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Kaynak: TGRT Haber
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