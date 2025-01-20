Mopaş Marketçilik kaç lot verir? Talep toplama tarihi netleşti
Halka arz ile ilgilenenleri sevindiren haber geldi. SPK 3 hissenin başvurusunu onayladı. Başvurusu onaylanan Mopaş Marketçilik katılım endeksine uygunluk durumu ve yer aldığı bankalar bilgisi paylaşıldı. Hisse kodu MOPAS olarak belirlendi.
Sermaye Piyasa Kurulu, Mopaş Marketçilik hissesinin başvurusunu onayladı. 21-22-23 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin fiyatı 35,00 TL olarak belirlendi.
MOPAŞ MARKETÇİLİK KAÇ LOT VERİR?
Hissenin lot miktarı net olmazken olası miktarları şöyle:
300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL)
700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL)
MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Hisse katılım endeksine uygun olmadan talep toplayacak. Fonun kullanım yerleri arasında %40-45 Yeni mağaza yatırımları, %15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları, %15 Tarımsal yatırımlar, %15 İşletme sermayesi ve %10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları yer aldı.
HANGİ BANKALARDA VAR?
MOPAS satın almak isteyenler İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek. 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama işlemleri sonrasında borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL, açıklığı %21 olarak belirlendi.