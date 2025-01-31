Morata'nın uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı tarih belli oldu

31 Ocak 2025 09:59 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:56

Transfer konusunda uzun süredir taraftarlarını tatmin edemeyen Galatasaray büyük bir isimi getiriyor. Milan forması giyen dünyaca ünlü oyuncu Alvara Morata Galatasaray'a transfer oluyor. Morata'nın uçağının İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği belli oldu.

Galatasaray ara transfer döneminde, rakibi Fenerbahçe'nin gerisinde kaldığı iddiasıyla taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalıyordu.

Sarı-kırmızılı yönetimin sessizliğinin sebebi ortaya çıktı. Galatasaray'ın Milan forması giyen dünyaca ünlü yıldız Alvara Morata ile anlaştığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Morata'nın ne zaman İstanbul'a geleceği ise gündem oldu.

ALVARO MORATA UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

SporX'te yer alan habere göre dünyaca ünlü yıldız Morata'nın uçağı bugün (31 Ocak 2025 Cuma) İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın Morata'ya sezon sonuna kadar 3 milyon euro ücret ödeyeceği iddia edildi. Sezon sonunda ise 8 milyon euro satın alma opsiyonunun olacağı belirtildi.

ALVARO MORATA UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Morata'nın uçağının bugün saat kaçta geleceği henüz belli değil. Ancak futbolcunun uçağının akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Galatasaray'ın resmi hesaplarından açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

ALVARO MORATA GALATASARAY'A NE ZAMAN GELECEK?

Hücum hattına Icardi'nin sakatlığının ardından takviye yapmak isteyen Galatasaray, Milan ile Morata transferi konusunda anlaştı.

32 yaşındaki İspanyol forvet 3 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

Alvaro Morata'nın bugün resmi imzayı Galatasaray ile atması bekleniyor.

MORATA UÇAK KODU NE?

Morata'nın uçak kodu henüz belli olmadı. Uçağının kalkışını gerçekleştirmesinin ardından kodun da belli olması bekleniyor. Morata'nın İtalya'dan özel bir uçakla geleceği tahmin ediliyor.

MORATA'NIN UÇAĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Morata'nın uçağı kodunun belli olmasının ardından canlı olarak takip edilebilecek. Flight Radar24 ve benzeri siteler aracılığıyla taraftarlar uçağın rotasını anlık olarak izleyebilecek.