Motosikletler 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde artık 10 TL ödeyecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
15 May 2024 11:51 - Güncelleme : 15 May 2024 12:04
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri İstanbul'da zamlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçiş ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ücreti de araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine dün gece itibarıyla zam yapıldı.
Vatandaşlar tarafından Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin motosiklet geçiş ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor.
KGM tarafından yapılan açıklamaya göre motosikletler otoyol ve köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecek.
Bu kapsamda motosiklet sürücüleri 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde 10 TL geçiş ücreti ödeyecek.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise bu ücret 35 TL olarak belirlendi.
Diğer köprü ve otoyollarda motosiklet sürücülerinin ödeyeceği geçiş ücretleri ise şöyle:
- 1915 Çanakkale Köprüsü: 105 TL
- Osmangazi Köprüsü: 280 TL
Kaynak: TGRT HABER