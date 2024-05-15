Motosikletler 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde artık 10 TL ödeyecek

15 May 2024 11:51 - Güncelleme : 15 May 2024 12:04

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti 24 TL oldu

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti 24 TL oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine dün gece itibarıyla zam yapıldı.

Vatandaşlar tarafından Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin motosiklet geçiş ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

KGM tarafından yapılan açıklamaya göre motosikletler otoyol ve köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecek.

Bu kapsamda motosiklet sürücüleri 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde 10 TL geçiş ücreti ödeyecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise bu ücret 35 TL olarak belirlendi.

Diğer köprü ve otoyollarda motosiklet sürücülerinin ödeyeceği geçiş ücretleri ise şöyle: