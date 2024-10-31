Mourinho'nun sakatlandığı açıklandı! Teknik adamın sağlık durumu belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

31 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:12

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasının antrenmanlarında sakatlandı. Taraftarlar tarafından Mourinho'nun sağlık durumunun ne olduğu merak edilirken konuyla ilgili açıklama yapıldı. Mourinho'nun sakatlık durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Mourinho'nun Trabzonspor derbisinde olup olmayacağı araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında Jose Mourinho liderliğindeki Fenerbahçe ile Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının başlamasına saatler kala antrenmanlarda teknik direktör Mourinho sakatlandı. Taraftarlar tarafından Mourinho'nun sağlık durumu ve Trabzonspor derbisinde olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. MOURİNHO SAKATLANDI MI, SAKATLIK DURUMU? Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında Mourinho, İsmail Kartal ile çarpışarak sakatlandı. Sağ dizinden sakatlık yaşayan Mourinho'nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Instagram hesabından çarpışma anının videosunu paylaşan Mourinho "Genç koçlara ders; Asla oyuncularla aynı renk giymeyin... sana topu atabilirler... ya da arkadan tekmeler" dedi. MOURİNHO TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA OLACAK MI? Mourinho'nun sakatlık durumunun ciddi olmamasından dolayı bu hafta oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında kulübede olması bekleniyor. TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Trabzonspor Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşmayı taraftarlar beIN Sports ekranlarından izleyebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.