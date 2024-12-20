MSB 172 personel alımı yapacak! Milli Savunma Bakanlığı başvuru tarihini ve şartlarını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından MSB personel alımı başvuru tarihi ve şartları merak edilmeye başlandı. Başvurular 20 Aralık 2024 Cuma gününden itibaren internet üzerinden yapılacak.
Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına personel alınmasına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Resmi gazetede yayınlanan ilanlara göre MSB, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alımı yapacak.
MSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre MSB personel alımı başvuruları 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.
Başvuru yapmak isteyen ve gerekli şartları sağlayan adayların e-Devlet şifreleri internet adresine girerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Her adayın bir tercih hakkı bulunuyor.
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI?
MSB tarafından açıklanan bilgilere göre başvuru şartları ise şöyle:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
- Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
- Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.