MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için son gün 29 Ocak 2025

29 Ocak 2025 17:07 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:15

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için başvuru süreci 29 Ocak Çarşamba yani bu akşam bitiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için süreç sona eriyor.

MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için vatandaşların işlemlerini en geç bugün saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Sınav ücretleri ise en geç 02 Şubat 2025 saat 23.59'a kadar ödenebilecek.

UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, online olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Online başvuru yapılması ve sonrasında sınav ücretlerinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile başvuru süreci tamamlanacak.