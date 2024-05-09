MSÜ 2024 tercihleri devam ediyor, 10 Mayıs Pazar günü sona erecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
09 May 2024 11:18 - Güncelleme : 09 May 2024 11:25
Milli Savunma Üniversitesi 2024 tercihlerinin ne zaman sona ereceği adaylar tarafından merak ediliyor. Ayrıca tercih yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde yapılmıştı.
toplamda 716 bin 522 adayın katıldığı sınavın ardından tercih dönemi 3 Nisan tarihinde başlamıştı.
Adaylar tarafından tercihlerin biteceği tarih ve sonuçları merak ediliyor.
MSÜ tercihleri 10 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Kaynak: TGRT HABER