MSÜ 2024 tercihleri devam ediyor, 10 Mayıs Pazar günü sona erecek

09 May 2024 11:18 - Güncelleme : 09 May 2024 11:25

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde yapılmıştı.

toplamda 716 bin 522 adayın katıldığı sınavın ardından tercih dönemi 3 Nisan tarihinde başlamıştı.

Adaylar tarafından tercihlerin biteceği tarih ve sonuçları merak ediliyor.

MSÜ tercihleri 10 Mayıs Pazar günü sona erecek.