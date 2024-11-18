Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesinin ne zaman olacağı duyuruldu

18 Kasım 2024 11:09 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:17

Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini üzerken cenaze bilgileri de paylaşıldı. Başarılı ismin cenazesi Mersin Akbelen Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Mersin​'de 110 yaşında vefat eden Sümerolog, arkeolog​ ve dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ, hayatını kaybetti.

Sevenlerini üzen haber sonrasında cenaze bilgileri de sevenleri tarafından araştırıldı.

MUZAZZEZ İLMİYE ÇIĞ CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Mersin​ Mezitli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ismin cenaze bilgileri kitaplarını çıkardığı yayınevi Kaynak Yayınları şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun."

MUZAZZEZ İLMİYE ÇIĞ NEDEN, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti. Mersin​ Mezitli'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden isim yoğun bakıma alınmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatın kaybeden isim için "Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sümeroloji alanında çalışmalar yapmaya devam ediyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Artık çalışamıyorum ama çıkan kitapları takip ediyorum. Gelen kitaplar oluyor onlara bakıyorum. Sümeroloji üzerine şu an burada da dışarıda da çalışan pek yok. Sümeroloji bizdeki gibi, bizim memleketteki gibi bilen dünyada yok.

Dış ülkelerde halka dönük kitaplar yok, yapmadılar. Neden? "Tarih Sümer'de Başlar" adlı kitap var. Bütün kültür, Sümer'den başladı. Avrupa, Batı, bütün kültürünün anasını Yunanlılarda buluyordu. Bugün bütün kültürün anasının Sümerliler olduğu ortaya çıktı. Bunu değiştirmeleri çok zor, çünkü uzun yıllardan beri hep bu yazılmış. Bunun için Sümerliler hakkında bilen bizim memleketteki kadar kimse yok."