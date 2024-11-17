Son Dakika | Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ yaşamını yitirdi
Son dakika: Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ'dan acı haber geldi. Hastanede tedavi gören Çığ 110 yaşına girmişti.
Dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında yaşamını yitirdi. Mersin Mezitli'de tedavi gördüğü hastanede tedavi gören 1914 doğumlu Sümerolog ve akademisyen Çığ fenalaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Çığ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Haberi kitaplarını çıkardığı yayınevi Kaynak Yayınları böyle duyurdu:
"Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun."
BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taziyelerini bildirdi:
"Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunmuş, Sümerolog, arkeolog ve dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış bu değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun."
Bir süre Eskişehir'de öğretmenlik yaptı 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü'ne kaydoldu.
1940'ta diplomasını aldıktan sonra, Antik Şark Eserleri Müzesi'nde on yıl sürecek kariyerine, kurumun arşivlerinde tercüme edilmeden ve tasnif edilmeden saklanan binlerce çivi yazılı tablet alanında uzman olarak başladı.
1960'ta Heidelberg Üniversitesinde 6 aylık bir çalışma yaptı. 1965'te Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu şehirden alarak Londra'ya götürdü. 1972'de emekliye ayrıldı.
Emeklilikten sonra bir süre yurtdışında yaşayan Muazzez İlmiye Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji kongresine katıldı. Prof. Kramer'in History Begins at Sumer adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da "Tarih Sumer'de Başlar" adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.
Topkapı Müzesi Müdürü M. Kemal Çığ ile 1940 ve 1983 yılları arasında evli olan Muazzez İlmiye Çığ'ın 2 kız evlat sahibi.
Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yapan Türk arkeolog, dilbilimci ve yazar, ülkemizin ilk kadın sümerolog olarak tarihe geçti.