Mücbir sebep hali depremden etkilenen bazı il ve ilçelerde 30 Kasım’a kadar uzatıldı

03 Eylül 2024 10:19 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:20

Deprem bölgesi için yeni karar: 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Deprem bölgesi için yeni karar: 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı.

MÜCBİR SEBEP NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

MÜCBİR SEBEP HANGİ İL VE İLÇELERDE UZATILDI?

Mücbir sebep hali, 6 Şubat tarihinde felaket yaşanan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 2 ay uzatıldı.

MÜCBİR SEBEP HALİ NEDİR?

Mücbir sebep hali, kontrol dışında gelişen ve öngörülmeyen bir olay nedeniyle yasal veya sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirmeme durumunu ifade eder.

MÜCBİR SEBEP HALLERİ NELER?

Mücbir sebep halleri genellikle deprem, sel, yangın, savaş, salgın hastalıklar veya devlet tarafından alınan zorunlu tedbirleri kapsar.

MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Mücbir sebep hali ilan edildiğinde çeşitli hukuki ve idari sonuçlar ortaya çıkar. Bu sonuçlar;

1.Yükümlülüklerin ertelenmesi veya askıya alınması

2.Sözleşme fesih hakkı

3.Yasal sürelerin uzatılması

4.Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin ertelenmesi

5.Sigorta poliçelerinin tazminat taleplerinin reddedilmesi

6.Kamu yönetimi ve acil durum önlemleri