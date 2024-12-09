Muhammed Al Beşir kimdir? Esad rejiminin ardından Suriye'nin yeni başbakanı oldu
Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümete başkanlık edecek ismin Muhammed Al Beşir olduğu duyuruldu. Muhammed Al Beşir’in kimliği merak konusu oldu.
Suriye’de Beşşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni bir dönem başlarken, geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına getirilen isim de Muhammed Al Beşir oldu.
Muhammed Al Beşir, İdlib merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin de başbakanıydı.
MUHAMMED AL BEŞİR KİMDİR?
1983 İdlib doğumlu olan Muhammed Al Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Muhammed Al Beşir, 2011 yılında da Suriye Gaz Şirketi'nde yönetici olarak çalışmaya başladı.
Kurtuluş Hükümeti'nde 2024 yılı başında başbakanlığa seçildi.
İŞTE SURİYE’DEKİ YENİ KABİNE
Adalet Bakanı: Şadi el Veysi
İçişleri Bakanı: Muhammed Abdurahman
Maliye Bakanı: Basel Abdülaziz
Ziraat Bakanı: Muhammed el Ahmet
İletişim Bakanı: Muhammed el Umar
Vakıflar Bakanı: Husam haj Hüseyin
Sağlık Bakanı: Mazin Duğhan
Eğitim Bakanı: Andülmunim Abdülhafız
Yerel Yönetim Bakanı: Muhamme Müslim
Kalkınma Bakanı: Fadi el Kasım