Muhammed Al Beşir kimdir? Esad rejiminin ardından Suriye'nin yeni başbakanı oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

09 Aralık 2024 16:45 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:03

Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümete başkanlık edecek ismin Muhammed Al Beşir olduğu duyuruldu. Muhammed Al Beşir’in kimliği merak konusu oldu.