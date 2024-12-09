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Muhammed Al Beşir kimdir? Esad rejiminin ardından Suriye'nin yeni başbakanı oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
09 Aralık 2024 16:45 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:03
Muhammed Al Beşir kimdir? Esad rejiminin ardından Suriye&#039;nin yeni başbakanı oldu

Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümete başkanlık edecek ismin Muhammed Al Beşir olduğu duyuruldu. Muhammed Al Beşir’in kimliği merak konusu oldu.

Suriye​’de Beşşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni bir dönem başlarken, geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına getirilen isim de Muhammed Al Beşir oldu.

Muhammed Al Beşir, İdlib​ merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin de başbakanıydı.

Muhammed Al Beşir kimdir? Esad rejiminin ardından Suriye'nin yeni başbakanı oldu - 1. Resim

MUHAMMED AL BEŞİR KİMDİR?

1983 İdlib doğumlu olan Muhammed Al Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Muhammed Al Beşir, 2011 yılında da Suriye Gaz Şirketi'nde yönetici olarak çalışmaya başladı.

Kurtuluş Hükümeti'nde 2024 yılı başında başbakanlığa seçildi.

Muhammed Al Beşir kimdir? Esad rejiminin ardından Suriye'nin yeni başbakanı oldu - 2. Resim

İŞTE SURİYE’DEKİ YENİ KABİNE

Adalet Bakanı: Şadi el Veysi

İçişleri Bakanı: Muhammed Abdurahman

Maliye Bakanı: Basel Abdülaziz

Ziraat Bakanı: Muhammed el Ahmet

İletişim Bakanı: Muhammed el Umar

Vakıflar Bakanı: Husam haj Hüseyin

Sağlık Bakanı: Mazin Duğhan

Eğitim Bakanı: Andülmunim Abdülhafız

Yerel Yönetim Bakanı: Muhamme Müslim

Kalkınma Bakanı: Fadi el Kasım

Sıkça Sorulan Sorular
Esad'ın Suriye'yi terk edip Rusya'ya kaçtığı iddia ediliyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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