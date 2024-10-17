Muhtarlar Günü 19 Ekim'de kutlanıyor

17 Ekim 2024 22:58 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 23:20

Her yıl aynı tarihte kutlanan Muhtarlar Günü bu sene de kutlanmaya devam edecek. Bununla birlikte pek çok kişi Muhtarlar Günü ne zaman sorusunu soruyor.

Yerel yönetimlerde yer alan yapı taşlarından biri de muhtarlar. Her yıl aynı tarihte kutlanan Muhtar Günü de merak ediliyor.

Bu günü merak eden vatandaşlar Muhtarlar Günü ne zaman araması yapmaya başladı. İşte detaylar!

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Muhtarlar Günü, 2015 yılından itibaren belirli bir tarihte kutlanıyor. Bu yıl da bu gün kutlanmaya devam ediyor.

Özellikle muhtarların heyecanla beklediği Muhtarlar Günü her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanıyor.

MUHTARLAR GÜNÜ ÖNEMİ NE?

19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü, muhtarlık pozisyonunun ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik önerileri ile kutlanıyor.