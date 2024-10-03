Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde öldürüldü

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ekim 2024 09:29 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:42

Tüm Türkiye'nin yüreklerini yakan Münevver Karabulut cinayetinin ne zaman olduğu Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacak olmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. 2009 yılında meydana gelen acı olayla beraber ne zaman öldürüldü, nasıl soruları tekrardan merak konusu oldu.

Lise öğrencisi olan Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim olurken Karabulut ailesinin yürekleri yanmaya devam etti. Baba Süreyya Karabulut, Körebe Kelebeğim Münevverin Ardından bir kitap yayınlamıştı. Çalınmış Hayatlar isimli belgeselde de Karabulut anılmıştı. MÜNEVVER KARABULUT NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ? Acı haber 3 Mart 2009 tarihinde gelmişti. Cinayet tüm Türkiye'de konuşulurken herkesten tepki almıştı. Cem Garipoğlu, olaydan 197 gün sonra teslim olurken yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesinin ardından sona erdi. 10 Ekim 2014 tarihinde ise 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etti. MÜNEVVER KARABULUT'UN ÖLÜMÜ NASIL OLDU? Yürekleri yakan olay 3 Mart 2009'da olmuştu. Karabulut'un cesedi çöp toplayıcı tarafından parçalanmış halde bulunmuştu. Gerçekleşen adli tıp incelemeleri sonrasında başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçaklandığı ve sonra öldüğü belli olmuştu. Cansız bedeninde 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunuyordu. CEM GARİPOĞLU MEZARI NE ZAMAN, NEDEN AÇILACAK? Karabulut ailesi uzun yıllardır Garipoğlu'nun mezarının açılma talebinde bulunuyordu. Cezaevinde intihar ettiğine inanılmaması üzerine aileden gelen bu istek yıllar sonra kabul edildi. 3 Ekim günü mezarı açılacak. Polisler gerekli önlemleri aldı. İlgili Haberler Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Fethi kabir öncesi taşıdılar Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! Polisten yoğun güvenlik önlemi