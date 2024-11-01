Murat Göğebakan'ın oğlu kimdir? İlk evliliğinden 1 çocuğu bulunuyor

01 Kasım 2024 08:57 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 09:16

9 Ekim 1968 tarihinde Adana'da dünyaya gelen ünlü sanatçı uzun yıllar boyunca şarkıları ile beğeni topladı. 2014 senesinde hayatını kaybetmesi sevenlerini üzerken özel hayatı ve oğlu da merak konusu oldu.

Vefatı ile sevenlerini üzen Murat Göğebakan, 2014 yılında vefat etmişti. Hayatının film yapılması üzerine yeniden akıllara kazınan ismin oğlunun kim olduğu da araştırılıyor.

MURAT GÖĞEBAKAN OĞLU KİM?

Göğebakan, Senem Hanım ile evlenmişti. Evliliğinden ise Bülent adında oğlu bulunuyor.

1994 senesinde eşinden ayrılan isim 2000 yılında Sema Bekmez ile evlendi. 10 sene evliliğin ardından 2010 senesinde sona erdi. Sema Bekmez, 6 Kasım'da şeker koması olmasından dolayı hayatını kaybetmişti.

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

9 Ekim 1968 tarihinde Adana'da doğan isim 7 yaşına kadar Almanya ve Adana arasında gidip geldi. İlk, orta ve lise eğitimini ise Adana'da tamamladı.

1986 senesinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Göğebakan, Çukurova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

MURAT GÖĞEBAKAN NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Bir süre lösemi tedavisi gören sanatçı 24 Temmuz 2014 tarihinde hastaneye kaldırıldı. 31 Temmuz 2014 senesinde ise hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde kılınırken Adana Buruk Mezarlığı'na defnedildi.