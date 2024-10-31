Yabani dizisi Derya karakterini Yeliz Şar oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

31 Ekim 2024 11:33 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:02

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinin senaryosuna Derya karakteri dahil oluyor. Karakteri oynayan Yeliz Şar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı sorularının cevapları izleyiciler tarafından merak ediliyor.