Yabani dizisi Derya karakterini Yeliz Şar oynuyor
NOW TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinin senaryosuna Derya karakteri dahil oluyor. Karakteri oynayan Yeliz Şar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı sorularının cevapları izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Başrollerinde Dolunay Soysert, Yurdaer Okur, Tayanç Ayaydın, İlayda Akdoğan ve Nergis Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisine Derya karakteri katılıyor.
İzleyiciler tarafından Yabani dizisinde Derya karakterinin kim tarafından oynanacağı merak ediliyor.
YABANİ DERYA KİM?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yabani dizisinde Derya karakterini ünlü oyuncu Yeliz Şar oynayacak.
YELİZ ŞAR KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Yeliz Şar, 30 Mayıs 1977 yılında Almanya'da dünyaya geldi.
Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu Sensiz Olmuyor, Yaprak Dökümü, İşler-Güçler ve Yasak Elma dizisinde rol aldı.
Son olarak Kısmet adlı dizide rol alan ünlü isim 2013 yılında Tolga Güleç ile evlendi ve 2017 yılında boşandı.