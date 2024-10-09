Yabani dizisinin final olacağı haberlerine Dolunay Soysert'ten ilk cevap

09 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:14

Geçtiğimiz sezona damga vuran Yabani dizisinin bu sezonda final olacağı iddia edildi. Başrolünde Halit Özgür Sarı, Dolunay Soysert ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Yabani dizisinin final olacağı iddialarına başrol oyuncusundan esprili yalanlama geldi.

Cumartesi günleri yayınlanan Yabani​ dizisinin 2 bölüm sonra final​ olacağı öne sürüldü. Dizinin hayranları sosyal medyada final olmaması için tweetler atarken, Dolunay Soysert, çıkan haberleri yalanladı.

YABANİ DİZİSİ FİNAL Mİ OLUYOR?

Dizinin final olup olmayacağıyla ilgili yapım ekibinden bir açıklama gelmezken, Dolunay Soysert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Esprili bir dille iddiayı yalanlayan Dolunay Soysert, Ne demek "Dedikodular aldı yürüdü, gidiyorlar" diye. Söyleyin onlara "Biz bitti demeden bitmez, daha hastaneyi alacağım" dedi.

Yeni sezonda birçok kanal yeni başlayan diziler​ için final kararı aldı. Ertan Sabah, Damla Sönmez ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrolünde yer aldığı Kötü Kan dizisi final kararı alan yapımlar arasında. Ayrıca Kör Nokta ve Taş Kağıt Makas dizisi de sezonda final kararı alan yapımlar arasında yer aldı.