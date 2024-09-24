Muş'ta kaybolan Bedirhan Bingöl'den 2 gündür haber alınamıyor

24 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:35

Bedirhan Bingöl, Muş'ta kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken Muş'ta kaybolan çocuk bulundu mu son dakika merak edildi. Ekiplerin aramaları sürüyor.

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2 gün önce kaybolan Bedirhan Bingöl henüz bulunamazken nerede kaybolduğu da merak konusu oldu. Elçiler köyünde yaşayan 16 yaşındaki çocuğun telefonuna ulaşılamıyor.

MUŞ​'TA KAYBOLAN BEDİRHAN BİNGÖL BULUNDU MU SON DAKİKA?

2 gün önce merkeze bağlı olan Elçiler köyünde kaybolan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl henüz bulunamadı. Ailesinin telefonuna ulaşamaması üzerine ilgili yetkililere ihbarda bulunuldu.

AFAD ve jandarma ekipleri olay yerinde arama çalışmalarına devam ederken Bingöl'ün en son görüldüğü alana ekipler sevk edildi.

16 yaşındaki çocuğun son görüntüsü pazar günü Bostankent Köyü Ortaokulunun güvenlik kamerasında bulundu.

AFAD ekipleri karadan, jandarma ekipleri de bot ile suda çalışmaları sürdürüyor. Bingöl'ün Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu da öğrenildi.