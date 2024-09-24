Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Muş'ta kaybolan Bedirhan Bingöl'den 2 gündür haber alınamıyor

Muş'ta kaybolan Bedirhan Bingöl'den 2 gündür haber alınamıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:35

Bedirhan Bingöl, Muş'ta kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken Muş'ta kaybolan çocuk bulundu mu son dakika merak edildi. Ekiplerin aramaları sürüyor.

2 gün önce kaybolan Bedirhan Bingöl henüz bulunamazken nerede kaybolduğu da merak konusu oldu. Elçiler köyünde yaşayan 16 yaşındaki çocuğun telefonuna ulaşılamıyor.

MUŞ​'TA KAYBOLAN BEDİRHAN BİNGÖL BULUNDU MU SON DAKİKA?

2 gün önce merkeze bağlı olan Elçiler köyünde kaybolan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl henüz bulunamadı. Ailesinin telefonuna ulaşamaması üzerine ilgili yetkililere ihbarda bulunuldu.

AFAD ve jandarma ekipleri olay yerinde arama çalışmalarına devam ederken Bingöl'ün en son görüldüğü alana ekipler sevk edildi.

Muş'ta kaybolan Bedirhan Bingöl'den 2 gündür haber alınamıyor - 1. Resim

16 yaşındaki çocuğun son görüntüsü pazar günü Bostankent Köyü Ortaokulunun güvenlik kamerasında bulundu.

AFAD ekipleri karadan, jandarma ekipleri de bot ile suda çalışmaları sürdürüyor. Bingöl'ün Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu da öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
muş

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...