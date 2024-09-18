Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonu 15 Aralık'a kadar sergilenecek

18 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:36

Taviloğlu'nun koleksiyonu 903 sanatçının 2 bin 412 eseri, 7 ayrı mekanda sergileniyor. Ziyaret etmek isteyenler ne zaman, nerede edebileceğini araştırmaya başladı.

Çeşitli eserleri ile adından söz ettiren Mustafa Taviloğlu, 50 yılı geçen süredir biriktirdiği eserlerden oluşan "Taviloğlu Koleksiyonu: Bir Koleksiyoner Hikayesi sergisini tanıttı.

Hayatı ile de gündeme gelen ismin kim olduğu da merak edilmişti.

MUSTAFA TAVİLOĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1943 senesinde İstanbul​'da doğan isim Rize​ kökenli ailenin bir çocuğudur.

Şişli Terakki Lisesi'nde eğitimini tamamlayan isim yakın arkadaşı Doğan Gürün ile beraber hediyelik eşya satışı yaptığı bir dükkan açtı.

Küçük yaşlarda başladığı kariyerine Mudo'nun sahibi olarak devam ediyor. Markanın ismi Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün'ün isimlerinin ilk heceleriyle oluşuyor. Koltuğunu 2014 yılında oğluna devretmesinin ardından şirketin onursal başkanı oldu.

KAÇ ÇOCUĞU VAR, OĞLU KİM?

1973 senesinde Lüset Hanım ile evlenirken 2014 yılında Mudo Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini oğlu Ömer Taviloğlu'na devretmişti.