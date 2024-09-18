Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’in beşinci çocuğu ve 35 yaşında

18 Eylül 2024 11:09 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:12

İbrahim Tatlıses’in beşinci çocuğu Dilan Çıtak’ın geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları’nın (THY) Bodrum-İstanbul seferinde hostese saldırdığı iddia edildi. Bu olayın ardından kara listeye alınan şarkıcının hayatı merak konusu oldu.

Hostesin ardından Dilan Çıtak Tatlıses bu sefer polisle tartıştı! "Yerler seni koçum"

Hostesin ardından Dilan Çıtak Tatlıses bu sefer polisle tartıştı! "Yerler seni koçum"

Kendisini yıllar sonra kabul eden babası İbrahim Tatlıses​'le yaşadığı kavgayla uzun süre gündemde kalan Dilan Çıtak​, hostese saldırdığı videolar ile tekrardan gündeme oturdu.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses ve Işıl Çıtak’ın imam nikahlı ilişkisinden dünyaya geldi.

Babası İbrahim Tatlıses tarafından uzun yıllar boyunca çocuğu olarak kabul edilmeyen Dilan Çıtak, üvey babası Cem Çıtak’ın soyadını aldı.

Çocuk yaşlarda müziğe ilgisi keşfedilen Dilan Çıtak, 2003 senesinde Pera Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde yüzde 50 burs ile okuyarak keman, piyano ve şan eğitimlerinde kendini geliştirdi.

Okul hayatı boyunca birçok koroda yer alan Çıtak, üniversite hayatına İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında başladı.

2011 yılında müzik ve yabancı dilini geliştirmek amacıyla Amerika’ya giden Çıtak, Berklee College Of Music öğrencileri ile birlikte ABD’de konserler verdi.

Kendisi gibi müzisyen olan Levent Dörter ile 11 Ekim 2022 tarihinde dünya evine giren Çıtak, günümüzde piyano ve keman üzerine müzik dersleri vermekte.

DİLAN ÇITAK’IN ŞARKILARI NELER?

Kal Benim İçin (Babamdan Kalma Albümü)

Kasko

Çık Dışarı

Dom Dom Kurşunu (Babamdan Kalma Albümü)

Haydi Söyle (Babamdan Kalma Albümü)

Bir Kulunu Çok Sevdim (Babamdan Kalma Albümü)

Maalesef (Babamdan Kalma Albümü)

DİLAN ÇITAK İBRAHİM TATLISES'İN KAÇINCI ÇOCUĞU?

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’in beşinci çocuğudur.

DİLAN ÇITAK İBRAHİM TATLISES’İN HANGİ EŞİNDEN?

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses ve Işıl Çıtak’ın imam nikahlı ilişkisinden dünyaya geldi.

İBRAHİM TATLISES’İN KIZININ SOYADI NEDEN ÇITAK?

Babası İbrahim Tatlıses tarafından uzun yıllar boyunca çocuğu olarak kabul edilmeyen Dilan Çıtak, baba olarak bildiği üvey babası Cem Çıtak’ın soyadını aldı.