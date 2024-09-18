Hostesin ardından Dilan Çıtak Tatlıses bu sefer polisle tartıştı! "Yerler seni koçum"

18 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:42

Dilan Çıtak Tatlıses, dün Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta hostesle tartışmış ve hostese saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Dilan Çıtak Tatlıses'in daha sonra ise polislerle tartıştığı ortaya çıktı. Polis Noktasına götürülmek istenen Dilan Çıtak, "Yerler seni koçum" diyerek polisle de tartıştı.

Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kedisini pusetten çıkaran Dilan Çıtak Tatlıses​, kabin memuruyla tartışmış ve etrafa hakaretler savurmuştu. Şiddete maruz kalması sonrası kabin görevlisinin şikayetçi olmasının ardından polis noktasına götürülmek istenen Çıtak, polis memurlarına “Ne olacağını sanıyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

DİLAN ÇITAK TATLISES BU SEFER İSE POLİS MEMURUYLA TARTIŞTI

Yaşanan olayın ardından polis noktasına götürülmek istenen Dilan Çıtak Tatlıses, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı." diyerek polis memuruna zor anlar yaşattı. O anlar sosyal medyada kısa sürede tepki topladı.

KABİN MEMURUYLA YAŞADIĞI TARTIŞMA SONRASI DİLAN ÇITAK TATLISES'TEN İLK AÇIKLAMA

Dilan Çıtak Tatlıses, ilk olarak kedisinin videosunu paylaşarak, "Dün gece kedim uçakta nefes darlığı çekmeden hemen önceki sakinleştirmeye çalıştığım video görüntüsü.." notunu düştü. Daha sonra uzun bir yazı paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses, "Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın gündemde olduğu bir dönemde, böyle bir olay üzerinden hakkımda algı oluşturulmaya çalışılması beni oldukça şaşırttı. Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen, sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı. Hatta pusete vurdu. Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasına rağmen, hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı. Yolcular araya girip kendisini uyarsa da bu defa eliyle beni taciz etti." dedi.