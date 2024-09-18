Son paylaşımı şarkıcı Karsu'yu ele verdi! Hamile iddiaları güçlendi

18 Eylül 2024 09:42 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:49

Türk asıllı Hollandalı müzisyen Karsu Dönmez uzun zamandır aşk yaşadığı Mike Schrama ile temmuz ayında evlenmişti. Dün konser veren Karsu'nun son hali hamilelik iddialarını güçlendirdi.

Dün akşam konser​ veren Karsu​ Dönmez, izleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı. Pembe ceket giyen Karsu'nun kilo alması ve şiş göbeği dikkatlerden kaçmadı. Karsu'nun son fotoğrafına hayranlarından "Hamile misin?", "Çok mutlu oldum tebrikler" gibi mesajlar yağdı.

ŞARKICI​ KARSU HAMİLE

Hollanda​'da Türk geleneklerine göre evlenen şarkı Karsu, kına gecesiyle de günlerce konuşulmuştu. Sade bir gelinlik tercih eden Karsu, uzun zamandır aşk yaşadığı Mike Schrama ile evlenmişti. Konserlerine hız kesmeden devam eden Karsu, dün geceki konserinde pembe tulum giymeyi tercih etti. Konserden paylaşılan görüntülerde karnı bir hayli belirginleşen Karsu'nun hamile olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili Karsu herhangi bir paylaşım yapmazken, sevenleri tebrik mesajları yollamaya başladı.

KARSU KİMDİR?

19 Nisan 1990 doğumlu Karsu, Hollandalı Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve piyanisttir. Türk ezgileriyle harmanladığı müzik tarzı caz pop olarak tanımlanabilir. Karsu, aktif müzik hayatına 16 yaşındayken babasının sahibi olduğu, Amsterdam'daki Kilim Restoran'ın müşterilerine piyano çalarak başladı. Karsu 2018 yılında çıkardığı Jest Oldu şarkısıyla büyük beğeni topladı. Son olarak 2022 yılında şarkı çıkaran Karsu, konser vermeye devam ediyor.