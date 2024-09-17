Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dünyaevine girdi! Gözlerden uzak düğün gündem oldu: İşte İtalya'dan ilk kareler

17 Eylül 2024 18:39 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:41

Uzun süredir birliktelik yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'da dünya evine girdi. Gözlerden uzak bir düğünü tercih eden ünlü çiftin Roma'daki nikahından fotoğraflar da geldi. İşte ilk kareler...

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile evlilik haberlerini doğruladı! 'Hamilelik' sorusuna ise çarpıcı tepki

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile evlilik haberlerini doğruladı! 'Hamilelik' sorusuna ise çarpıcı tepki

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım​ ile birliktelik yaşayan Pınar Deniz​, geçtiğimiz günlerde evlilik​ kararı aldıklarını duyurdu. Deniz, "Yaz boyunca 'evleniyorlar' diye yazdınız, evet doğru, evleniyoruz" ifadelerini kullanarak çıkan haberleri doğrulamıştı. Ünlü çift İtalya'da dünya evine girdi.

Önceki gün nikah için Roma​'ya giden çift, sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz ceketli bir takım giymeyi tercih etti.

Deniz ile Yıldırım'ın nikahından ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

HAMİLE İDDİALARINA CEVAP VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu Deniz'in hamile olduğu iddiaları da magazin gündemine otururken "Hamile misiniz?" sorusuna Deniz, "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum." demişti. Gazetecilerin ısrarlı sorusunu, "Kısmet bakalım" diyerek geçiştirmişti.