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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dünyaevine girdi! Gözlerden uzak düğün gündem oldu: İşte İtalya'dan ilk kareler

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 18:39 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:41
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dünyaevine girdi! Gözlerden uzak düğün gündem oldu: İşte İtalya&#039;dan ilk kareler

Uzun süredir birliktelik yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'da dünya evine girdi. Gözlerden uzak bir düğünü tercih eden ünlü çiftin Roma'daki nikahından fotoğraflar da geldi. İşte ilk kareler...

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım​ ile birliktelik yaşayan Pınar Deniz​, geçtiğimiz günlerde evlilik​ kararı aldıklarını duyurdu. Deniz, "Yaz boyunca 'evleniyorlar' diye yazdınız, evet doğru, evleniyoruz" ifadelerini kullanarak çıkan haberleri doğrulamıştı. Ünlü çift İtalya'da dünya evine girdi. 

Önceki gün nikah için Roma​'ya giden çift, sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz ceketli bir takım giymeyi tercih etti.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dünyaevine girdi! Gözlerden uzak düğün gündem oldu: İşte İtalya'dan ilk kareler - 1. Resim

Deniz ile Yıldırım'ın nikahından ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dünyaevine girdi! Gözlerden uzak düğün gündem oldu: İşte İtalya'dan ilk kareler - 2. Resim

HAMİLE İDDİALARINA CEVAP VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu Deniz'in hamile olduğu iddiaları da magazin gündemine otururken "Hamile misiniz?" sorusuna Deniz, "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum." demişti. Gazetecilerin ısrarlı sorusunu, "Kısmet bakalım" diyerek geçiştirmişti. 

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım dünyaevine girdi! Gözlerden uzak düğün gündem oldu: İşte İtalya'dan ilk kareler - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aylin17 Eylül 2024 18:49

Şahane olmuş ya Allah'ım onlara mutluluk dolu uzun yıllar versin

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