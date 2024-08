29 Ağustos 2024 15:44 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:56

Geçtiğimiz yıl evlenme teklifi alan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile bu yıl evlenmeyi düşünmediklerini söylemişti. Yargı dizisi nedeniyle çok yorgun olduğunu belirten Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti nikah tarihini belirledi.

PINAR DENİZ İLE KAAN YILDIRIM'IN NİKAH TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım eylülde evleniyor. Geçen yıl 6 Ağustos’ta İngiltere’de evlilik kararı alan ve bu yaz da evlenecekleri konuşulan çift nikah tarihlerini ertelemişti. Ancak ünlü oyuncu çift nikah tarihini belirledi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım eylülde evleniyor.

Verdiği röportajda bu yaz evlilik olmayacağını belirten Pınar Deniz, “Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir” demişti. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın eylül ortası için nikah kıymak için bir süredir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.