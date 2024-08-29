Hülya Avşar, Demet Özdemir'e yer ve saat verdi! “Tenis oynamak isterim” demişti

29 Ağustos 2024 13:45 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:45

Demet Özdemir, Hülya Avşar ile tenis oynamak istediğini dile getirince, Hülya Avşar'dan da anında davet geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hülya Avşar, Demet Özdemir'e yeri ve saati söyledi.

HÜLYA AVŞAR, DEMET ÖZDEMİR'İ TENİS MAÇINA DAVET ETTİ

Demet Özdemir'in dileği üzerine açıklama yapan Hülya Avşar, "O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvasına bekliyorum Demetcim seni. Çok mutlu olurum" dedi.

DEMET ÖZDEMİR, HÜLYA AVŞAR İLE TENİS OYNAMAK İSTEDİ

Takvim’in haberine göre, Tenis kıyafetlerine benzer bir kıyafet ile görünen Demet Özdemir, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna, "Hayır, tenis oynayanlara gerçekten saygı duyuyorum ama o topun bana geliş süresini ben bekleyebileceğimi düşünmüyorum. Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım yani." dedi.