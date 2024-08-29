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Lana Del Rey'in yeni sevgilisi Mesut komisere benzetildi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 14:18 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:36
Lana Del Rey&#039;in yeni sevgilisi Mesut komisere benzetildi

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, son günlerde yeni sevgilisiyle sosyal medyanın gündeminde. 39 yaşındaki Lana Del Rey'in timsah turu rehberi Jeremy Dufrene ile birlikte olduğu iddia edildi. İkilinin fotoğrafını görenler Dufrene'i Şevket Çoruh'un oynadığı Mesut komisere benzetti.

"Born to Die”, “Ultraviolence” ve “Lust for Life” gibi albümleriyle beğeni toplayan Lana Del Rey, verdiği kilolarla son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Lana Del Rey'in yeni sevgilisi Arka Sokaklar'ın Mesut komisere benzetildi. 

LANA DEL REY'İN YENİ SEVGİLİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI 

Daily Mail’in haberine göre ,39 yaşındaki Lana Del Rey'in Louisana doğumlu ve timsah turu rehberi Jeremy Dufrene ile birlikte olduğu iddia edildi.

Lana Del Rey'in yeni sevgilisi mesut komisere benzetildi - 1. Resim

Lana Del Rey'in yeni sevgilisi Mesut komisere benzetildi - 2. Resim

LANA DEL REY'İN YENİ SEVGİLİSİ MESUT KOMİSERİN İKİZİ ÇIKTI 

Londra'da yeni sevgilisiyle görüntülenen Lana Del Rey, sosyal medyada gündem olurken, Louisana doğumlu ve timsah turu rehberi Jeremy Dufrene'i görenler Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Mesut Komisere benzetti. 

Lana Del Rey'in yeni sevgilisi mesut komisere benzetildi - 2. Resim

Lana Del Rey'in yeni sevgilisi mesut komisere benzetildi - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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