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 | Ceyda Altun

Zoru başardılar! Yarım asırlık çifte teşekkür plaketi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 50 yıllık evli çifte, örnek duruşları ve yarım asırlık evliliklerini sürdürdükleri için teşekkür plaketi verildi. Yarım asırdır evli olan Temizkan çifti, aynı zamanda üç engelli evlatlarının bakımını da fedakarlıkla üstleniyor.

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Zoru başardılar! Yarım asırlık çifte teşekkür plaketi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 11:23

, 2023 yılında yaşanan asrın felaketinde Hatay'da evlerini ve tüm mal varlıklarını kaybetmenin acısını yaşarken, büyük felaketin ardından ilçesi Üzümlü Mahallesi'ne yerleşti. Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İbrahim Vural ve kurum personelleri, 2025 Aile Yılı faaliyetleri kapsamında örnek bir aile olan 50 yıllık evli Abdullah ve Gülsün Temizkan çiftini ve ailelerini ikamet ettikleri evlerinde ziyaret etti. Yarım asırdır evli olan Temizkan çifti, aynı zamanda üç engelli evlatlarının bakımını da fedakarlıkla üstleniyor. Aile, 2023 yılında yaşanan asrın felaketinde Hatay'da evlerini ve tüm mal varlıklarını kaybetmenin acısını yaşarken, büyük felaketin ardından Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'ne yerleşti.

"EVLİLİĞİMİZ SAYGI, SEVGİ VE GÜÇLÜ İLETİŞİMİMİZ SAYESİNDE AYAKTA"


Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında, Temizkan çiftine örnek duruşları ve yarım asırlık evliliklerini devam ettirmeleri dolayısıyla bir teşekkür plaketi verildi. Plaket verilmesi sırasında duygularını dile getiren Abdullah ve Gülsün Temizkan çifti, 50 yıllık evliliklerini karşılıklı saygı, sevgi ve güçlü iletişim sayesinde ayakta tuttuklarını ifade etti. Hayatın getirdiği tüm zorluklara birlikte göğüs gerdiklerini belirten çift, bu zorlukların aslında birlik ve beraberliklerini daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Zoru başardılar! Yarım asırlık çifte teşekkür plaketi
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