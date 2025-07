Kabineden 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla kabine üyeleri sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar;

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yabancı istihbarat servislerinin gündemini takip ederek Türkiye’ye diz çöktürme hayalleri peşinde koşan ihanet şebekelerinin hesap edemediği şey; milletimizin hürriyetine ve adalete duyduğu bağlılık ve devletimizin gücüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve aziz milletimizin iradesi, 15 Temmuz gecesi FETÖ’ye geçit vermemiştir. Milletimiz, sarsılmaz bir irade göstererek hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. FETÖ’nün hain gündemini ortaya çıkaran devletimiz; bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte, suçluların adalet önüne çıkarılması için her türlü adımı dünyanın dört bir köşesinde kararlılıkla atmaktadır. FETÖ’yle mücadele konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki Türkiye’ye zarar vermeye çalışan her girişim, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkumdur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Kutlu Olsun!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tarih 15 Temmuz 2016… O karanlık gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, meşalesi bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, “Haydi Antepliler namus günüdür’’ diyen Karayılan’ın yurdudur…

Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, “İman dolu göğsü gibi serhaddinden’’ alan milletimiz ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi!

O gün bir kez daha gördük ki, aziz milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet olarak görür. Dilimizde dualar, yüreğimizde öfke var. Bundan tam 9 yıl önce bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O zifiri gecede gökten bombalar yağdı, tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın ifade ettikleri gibi “ Son sözü top tüfek değil, iman belirleyecekti.” Öyle de oldu.15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündür. 15 Temmuz hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür. Vatanımız uğruna feda-yı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sen Gururla Dalgalan Diye… 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu seneidevriyesinde şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin istikbaline kastedenlere karşı mücadele ederken yaralanan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin verdiği destansı mücadeleyi, büyük sağlık ailemizin gösterdiği insanüstü özveriyi bir kez daha hatırlatıyorum. 15 Temmuz, bu topraklar üzerinde karanlık emelleri olan şer odaklarına karşı ebediyete dek sürecek mücadelemizin nişanesi olmaya devam edecektir. “Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal!”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 15 Temmuz, aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adıdır. O gece yazılan bu destan, sadece bir zafer değil, millet iradesinin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Milletimiz, Türkiye'nin o en karanlık ve uzun gecesinde, tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye'yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır. Bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Allah bir daha milletimize böyle bir gece yaşatmasın.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan: Ülkemizin kılcal damarlarına kadar sızan habis ve hain terör örgütü FETÖ'nün bizzat aziz milletimiz tarafından hezimete uğratıldığı gün olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hayırla yad ediyorum. Türkiye'ye tehditlerle boyun eğdirmek isteyenler asla unutmamalıdır ki 15 Temmuz zaferi; mücadelelerle ve zaferlerle dolu şanlı tarihimizi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir destan, irademizi ve gücümüzü test etmek isteyenler için ise büyük bir ibrettir. Bizler "Zaferin Adı Türkiye" diyerek, tam bağımsız kalkınmamız ve daha adil bir dünya hedefimize giden kutlu yürüyüşümüzün önünde duran tüm engellerle mücadele etmeye devam edecek, devlet millet el ele yeni başarı hikayeleri yazacağız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: 15 Temmuz, asil Türk Milletinin zillete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür.

Türk milletinin iradesine, istiklâline ve istikbâline sahip çıktığı şanlı direnişin adıdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kazandığımız bu zafer, milletimizin birlik ve kararlılığının simgesidir. Hain darbe kalkışmasının 9. yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, vatanı için şehadete koşan kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

MİT Başkanı İbrahim Kalın: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 9 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından gerçekleştirilen, devletin bekasını ve milli birliğini tehdit eden 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Milli iradeyi, demokrasi dışı yöntemlerle zapturapt altına almaya çalışan hain girişim karşısında, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelerek darbe teşebbüsünü engellediğini anımsatan Kalın, "Benim irademe kimse karşı koyamaz" diyerek sesini en güçlü şekilde duyuran halkın adeta bir destan yazdığını, canı pahasına milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığını vurguladı.MİT Başkanı Kalın, o gece tüm dünyanın, halkın kahramanlığını ve FETÖ mensuplarının hain yüzünü bir kez daha gördüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Yaşadığımız bu acı tecrübeyi unutmamak, unutturmamak ve nesilden nesile aktarmak görevimizdir. Nitekim, hafıza olmadan muhafaza olmaz. Milletimiz, cesareti, dik duruşu, dayanışma ruhu, birliği ve kararlılığı ile ülkemizi hedef alabilecek her türlü hainliğin üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir. Teşkilatımız da bu kudretin beraberinde getirdiği sorumluluk ve görev bilinciyle hain darbe girişimi öncesinde ve sonrasında örgüte karşı kararlı mücadelesini sürdürmüştür. Bu mücadele bundan sonra da ayni azim ve kararlılıkla devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milli birlik ve dayanışmamızın sembolü olan 15 Temmuz ruhunu her daim muhafaza ederek Terörsüz Türkiye hedefiyle vatan için her an her yerde çalışmayı sürdüreceğiz."