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 | Özge Sönmez

Davetliler düğüne geldiğine bin pişman oldu! 'Yerin dibine girdim, çok mahcup oldum'

Şanlıurfa'da düzenlenen bir düğün merasiminde pasta yiyen 60 davetli hastanelik oldu. Zehirlenen davetlilerin tedavileri devam ederken, en güzel günleri kabusa dönen damat, düğün salonunu işletenler hakkında şikayette bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 11:14

'nın ilçesinde düzenlenen düğün adeta kabusa döndü. Halil İbrahim Elmas ile Aleyna Akdeniz hayatlarının en güzel gününü hastanede geçirdi. Gelin ce damadın ilk olarak tadına baktığı pasta davetlilere de ikram edildi. Düğün pastasından yiyen davetliler soluğu hastanede aldı. Gece boyunca yaklaşık 60 davetli aynı şikayetlerle hastaneye gitti. Hastalar serum bağlanarak tedavi altına alındı. Gelin ve damadın ise sadece tadına baktıkları için pastadan etkilenmedikleri öğrenildi.

Davetliler düğüne geldiğine bin pişman oldu! 'Yerin dibine girdim, çok mahcup oldum'

"ÇOK MAHCUP OLDUM, YERİN DİBİNE GİRDİM"

Damadın babası Abbas Elmas davetlilere çok mahcup olduğunu söyleyerek, "Düğünümüz vardı. Yemek vermediğim için pasta kestirdim. Yaklaşık 40-50 kişi zehirlenmiş. Bunu karakola verip tahlile de gönderdik. Hata kimdeyse tespit edilecek. Cezasını o bulsun" dedi.
Misafirlere çok mahcup olduğunu söylen Abbas Elmas, " Yerin dibine girdim, çok mahcup oldum. Keşke olmasaydı. Zehirlenen kişi sayısının 50 kişinin üzerinde olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Davetliler düğüne geldiğine bin pişman oldu! 'Yerin dibine girdim, çok mahcup oldum'

İnsanın canının bu kadar ucuz olmadığını söyleyen Metin Laçin, "Dayımın oğlu dün gece evlendi. Biz de düğüne davetliydik. Dayım yemek falan yapmadı, yaş pasta ikram etti. Yaş pastayı yedikten sonra eve gittiğimizde gece saat 01.00 sıralarında kusmalar başladı. Benim ailemden hemen hemen 12 kişi zehirlendi. Sabah saat 09.00'a kadar hastanede kaldık. Ailem, eşim, çocuklarım, ben, hepimiz zehirlendik. İlk önce küçük kızım yanıma gelip ben kustum dedi. Baktım, bir şey olmaz dedim. Sonra diğer çocuk kustu. Eşim de kusmaya başladıktan sonra ben de kusmaya başladım. Annemi aradım, durumu anlattım. Annem de biz hastanedeyiz, çabuk hastaneye gelin, zehirleniyorsunuz dedi. Biz de gittim, serum taktılar. Dayımın dediği gibi 60 kişiye kadar zehirlenme oldu. İnsanın canı bu kadar ucuz değildir" diye konuştu.

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#hastane
#şanlıurfa
#suruç
#Düğün Zehirlenmesi
#Yaş Pasta
#Yaşam
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