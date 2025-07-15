Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Kuzey Kore ile Rusya iş birliğini hızlandırdı: Pyongyang ile Moskova arasında uçuşlar başlıyor

Kuzey Kore ve Rusya iş birliğini ilerletti. Artık Pyongyang ile Moskova arasında direkt tarifeli uçuşlar olacak. İlk uçuş 27 Temmuz'da başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuzey Kore ile Rusya iş birliğini hızlandırdı: Pyongyang ile Moskova arasında uçuşlar başlıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 11:04

Savunma alanında yaptıkları ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore ve ’dan ilk niteliğinde bir işbirliği hamlesi daha geldi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın düşük maliyetli havayolu şirketi Nordwind Airlines’ın Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang ile Rusya’nın başkenti Moskova arasında direkt uçuşlara başlayacağı bildirildi.

Kuzey Kore ile Rusya iş birliğini hızlandırdı: Pyongyang ile Moskova arasında uçuşlar başlıyor

İLK SEFER İÇİN TARİH BELLİ

İlk seferin 27 Temmuz’da yapılacağı aktarılırken, bunun ve Rusya’nın başkentlerini birbirine bağlayan ilk direkt uçuş hizmeti olacağı kaydedildi. Haftada 2 kez olarak gerçekleştirilecek seferlerin yaklaşık 8 saat süreceği ifade edildi.
Daha önce Kuzey Kore ile Rusya arasındaki tek direkt uçuşların Pyongyang ile Vladivostok arasında yapıldığı biliniyordu.

Kuzey Kore ile Rusya iş birliğini hızlandırdı: Pyongyang ile Moskova arasında uçuşlar başlıyor

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ HIZLANDI

Kuzey Kore ve Rusya, geçtiğimiz yılın Haziran ayında imzaladıkları Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın ardından savunmanın yanı sıra pek çok alanda iş birliğini hızlandırmıştı. Nisan ayında iki ülke arasındaki Tumen Nehri üzerinden geçecek bir karayolu köprüsünün inşasına başlanırken, geçtiğimiz ay ise Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020’de askıya alınan Pyongyang-Moskova ve Pyongyang-Habarovsk direkt seferleri yeniden başlatılmıştı.
Son olarak Kuzey Kore’nin kıyı kenti Wonsan’ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasında deniz taşımacılığı hatlarının da kurulacağını ifade etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya ve Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine suçlama: Gerilimin sebebi onlar
Kuzey Kore'den Rusya'ya Ukrayna Savaşı için dev yardım: 12 milyondan fazla top mermisi
ETİKETLER
#iş birliği
#kuzey kore
#tren
#Rusya
#Havayolu Skandalı
#Direkt Uçuş
#Tumen Nehri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.