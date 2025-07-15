İsrail katliamlarını sürdürüyor: Gazze'nin kuzeyi için tahliye emri

İsrail ordusu, bir yandan katliamlarını sürdürüyor bir yandan ise zorunlu göç için Filistinlilere bildiri yağdırıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinliler için yeni "sürgün emri" yayımlandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinliler için yeni "sürgün emri" yayımladı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den Doğu Zeytun, Eski Şehir, Turkmen, Yeni, Derec, Sabra ve Tuffah mahallelerinin, Kuzey vilayetinden ise Cibaliya el-Beled, Nezle, Cibaliya Kampı, Ravda, Nahda, Zuhur, Nur, Selam ve Zater mahallelerinin boşaltılmasını istedi.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1944989897745383860

Söz konusu bölgelerdeki insanların, sözde "güvenli" olarak nitelendirilen Mevasi bölgesine gitmeleri talep edildi.

İsrail ordusunun sözü edilen bölgelerde saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulunuldu.

GAZZE'DE CAN KAYBI 58 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 77 kişi de yaralandı.