Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İsrail katliamlarını sürdürüyor: Gazze'nin kuzeyi için tahliye emri

İsrail ordusu, bir yandan katliamlarını sürdürüyor bir yandan ise zorunlu göç için Filistinlilere bildiri yağdırıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinliler için yeni "sürgün emri" yayımlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail katliamlarını sürdürüyor: Gazze'nin kuzeyi için tahliye emri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 11:11

ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinliler için yeni "sürgün emri" yayımladı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den Doğu Zeytun, Eski Şehir, Turkmen, Yeni, Derec, Sabra ve Tuffah mahallelerinin, Kuzey vilayetinden ise Cibaliya el-Beled, Nezle, Cibaliya Kampı, Ravda, Nahda, Zuhur, Nur, Selam ve Zater mahallelerinin boşaltılmasını istedi.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1944989897745383860

Söz konusu bölgelerdeki insanların, sözde "güvenli" olarak nitelendirilen Mevasi bölgesine gitmeleri talep edildi.

İsrail katliamlarını sürdürüyor: Gazze'nin kuzeyi için tahliye emri

İsrail ordusunun sözü edilen bölgelerde saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail katliamlarını sürdürüyor: Gazze'nin kuzeyi için tahliye emri

GAZZE'DE CAN KAYBI 58 BİNİ AŞTI

İsrail'in Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 77 kişi de yaralandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump Gazze'de ateşkes için önümüzdeki haftayı işaret etti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 'İsrail işgali altındaki Gazze için tek çözüm' diyerek açıkladı
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#İsrail-Filistin çatışması
#Sürgün İddiaları
#Saldırılar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.