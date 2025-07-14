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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump Gazze'de ateşkes için önümüzdeki haftayı işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes için yeni bir açıklama yaparak, önümüzdeki haftayı işaret etti. Trump, "Umarım önümüzdeki hafta içinde bu meseleyi çözeriz" dedi.

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ABD lideri Trump Gazze'de ateşkes için önümüzdeki haftayı işaret etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 12:06

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletindeki FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali dönüşünde ’de ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin çabalarına ilişkin sorusuna cevap veren Trump, "Umarım önümüzdeki hafta içinde bu meseleyi çözeriz" ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump Gazze'de ateşkes için önümüzdeki haftayı işaret etti

''NETANYAHU'NUN OYALAMA TAKTİĞİ''

ile arasındaki görüşmelerde arabuluculuk çabalarına dahil Arap diplomat, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerinin, son 4 gündür, İsrail askerlerinin Gazze’den çekilmesinin kapsamı konusunda tıkandığını bildirdi. İsmi açıklanmayan diplomat açıklamasında, "() Bir anlaşmanın mümkün ve yakın olduğunu kamuoyuna söylüyor, böylece üzerindeki baskıyı azaltıyor ama bu artık oyalama taktiği gibi hissettirmeye başladı" dedi.

ABD lideri Trump Gazze'de ateşkes için önümüzdeki haftayı işaret etti

''ATEŞKESTEN SONRA SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYACAK''

İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail Başbakanı , geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmelerde Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e, Doha’da müzakere edilen Hamas ile 60 günlük ateşkesten sonra İsrail’in Gazze’deki savaşına yeniden başlayacağı sözünü verdi.

Haberde Netanyahu’nun, Smotrich’e "Ateşkesten sonra Gazze’deki nüfusu güneye taşıyacağız ve Gazze Şeridi’nin kuzeyine abluka uygulayacağız" dediği iddia edildi. Haberde, "Kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki sivil nüfusu Hamas’tan ayırma ve onları bölgenin güneyinde bir şeritte tutma planını, geçici ateşkes sonrasında çatışmanın devam ettirilmesine fırsat tanıyacak insani bir gereklilik olarak çerçeveledi" ifadeleri yer aldı.

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ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#gazze şeridi
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#netanyahu
#Donald Trump
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