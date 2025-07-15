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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump'tan, Putin itirafı: Hayal kırıklıklarım var ama...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dair hayal kırıklıklarını dile getirdi. Ayrıca Trump, barış için anlaşmanın 4 kez masaya geldiğini açıkladı.

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ABD lideri Trump'tan, Putin itirafı: Hayal kırıklıklarım var ama...
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 11:34

ABD Başkanı Donald Trump, BBC'ye yaptığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı 'e dair hayal kırıklıkları olduğunu itiraf etti. Trump, "Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradım ama ilişkimi bitirmedim. Ancak ona yönelik bir hayal kırıklığım var." dedi.

ABD lideri Trump'tan, Putin itirafı: Hayal kırıklıklarım var ama...

ANLAŞMA 4 KEZ MASAYA GELDİ

Trump, ile konusunda anlaşma yapılması ihtimalinin şimdiye kadar 4 kez masaya geldiğini aktardı. Putin'i savaşı durdurmaya nasıl ikna edeceği sorulduğunda ise Trump, "Bunun üzerinde çalışıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

TRUMP'TAN BU KEZ NATO'YA ÖVGÜLER

Trump'a, daha önce 'yla ilgili "modası geçmiş" nitelemesinde bulunduğu hatırladığında, "Hayır. Bence NATO artık bunun tam tersi haline geliyor." dedi.

ABD lideri Trump'tan, Putin itirafı: Hayal kırıklıklarım var ama...

NATO'nun "artık kendi faturalarını ödediğini" ifade eden Trump, hala kolektif savunmaya inandığını çünkü bunun küçük ülkelerin büyük ülkelere karşı kendilerini savunabilmeleri anlamına geldiğini belirtti.

''İNGİLTERE İLE 'ÖZEL BİR BAĞ' VAR''

Trump, Başbakanı 'le ilgili "Liberal olmasına rağmen Başbakanı çok seviyorum." ifadesini kullandı. Londra yönetimi ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasıyla ilgili olumlu konuşan Trump, İngiltere ile "özel bir bağı olduğunu" vurguladı.

Öte yandan Trump, ABD'nin Kanada ile müzakere halinde olduğunu ve bunun iyi sonuçlanacağını umduğunu dile getirdi.

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#İngiltere
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