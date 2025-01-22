Naci Görür Çanakkale depremi için ne dedi? Kuzey Anadolu fay hattının durumu araştırılıyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ege Denizi açıklarında gerçekleşen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 21 Ocak’ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem bölge halkında paniğe neden oldu.
AFAD tarafından yapılan paylaşımda, depremin deniz yüzeyinin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
NACİ GÖRÜR ÇANAKKALE DEPREMİ İÇİN NE DEDİ?
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu depremin önemli bir fay hattı üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Görür "1944 yılında burada 6.8 büyüklüğünde büyük bir deprem yaşanmıştı. Marmara ve Kuzey Ege bölgesi sürekli olarak stres biriktiriyor" diyerek bölge için tehlikeye dikkat çekti.
KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Kuzey Anadolu Fay Hattı, dünyanın en hızlı hareket eden sağ-yanal atımlı faylarından birisidir.
Kuzey Anadolu fay hattı Saros Körfezi'nden başlayarak Marmara Denizi boyunca devam ederek Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan gibi illerden geçerek Van Gölü'nün kuzeyine kadar uzanır.