Naci Görür Çanakkale depremi için ne dedi? Kuzey Anadolu fay hattının durumu araştırılıyor

Çanakkale’nin Ayvacık​ ilçesinde 21 Ocak’ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem​ bölge halkında paniğe neden oldu.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda, depremin deniz yüzeyinin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu depremin önemli bir fay hattı üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Görür "1944 yılında burada 6.8 büyüklüğünde büyük bir deprem yaşanmıştı. Marmara ve Kuzey Ege bölgesi sürekli olarak stres biriktiriyor" diyerek bölge için tehlikeye dikkat çekti.