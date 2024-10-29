Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 12:24 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:26

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağı belli oldu. Hizbullah'ın yeni liderinin Naim Kasım olduğu açıklandı. Naim Kasım kimdir, kaç yaşında gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İsrail ordusu tarafından geçtiğimiz ay Lübnan​'ın başkenti Beyrut​'a yoğun hava saldırısı gerçekleştirilmişti. Hava saldırılarının sonucunda 27 Eylül'de Hizbullah​ lideri Hasan Nasrallah​ öldürülmüştü. Hizbullah'ın yeni liderinin Naim Kasım olduğu açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Naim Kasım kimdir, kaç yaşında ve hayatı gündeme geldi. NAİM KASIM KİMDİR? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, 1953 yılında Lübnan'ın Keferkila bölgesinde doğdu. Evli ve altı çocuğu olan Naim Kasım, ilahiyat okudu ve Lübnan Üniversitesi'nde kimya alanında lisans derecesini tamamladı. Üniversiteyi tamamladıktan sonra altı yıl boyunca kimya öğretmenliği yapan Naim Kasım Müslüman Öğrenciler Birliği'nin kurucuları arasında yer alıyor. 1974-1988 yılları arasında ise İslami Din Eğitimi Derneği'nin başkanlığını yaptı. Hizbullah'ın kuruluşunda önemli bir rol oynayan Naim Kasım, 1991'de genel sekreter yardımcısı oldu. Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından ise Naim Kasım, Hizbullah'ın yeni lider oldu. Sıkça Sorulan Sorular Hizbullah'ın yeni lideri kim oldu? Hizbullah'ın yeni liderinin Naim Kasım olduğu açıklandı. İlgili Haberler Son dakika | Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım! Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından başa geçti