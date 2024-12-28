Nane limon nasıl yapılır, neye iyi gelir? Nane limon faydaları ve tarifi

28 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 16:50

Kış aylarının vazgeçilmezi olan nane limon, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda ilk başvurduğumuz çaylardan biri oluyor. Nane ve limonun iyileştirici etkisi ve sıcak suyla birleşimi boğazları yumuşatmaya ve mikropları kırmaya yardımcı oluyor. Kış aylarının gelmesiyle beraber artan soğuk algınlıkları sonrası bir demlik nane limonun faydaları oldukça fazla.

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Grip​ olduğumuz doğal yollarda boğaz ağrımızı geçirmek için başvurduğumuz nane​ limon​ çayının faydaları ve tarifi kış​ aylarıyla beraber gündeme geliyor. Soğuk havalarda evimizde sıcak bir demlik nane limon, grip ve soğuk algınlığının gidişatında önemli rol oynuyor. Boğaz ağrısını geçirmek için içilen nane limon çayının iyi geldiği durumlar ve tarifi ile kış aylarında soğuk algınlığını kolaylıkla atlayabiliyoruz.

NANE LİMON NASIL YAPILIR?

Sıklıkla tükettiğimiz nane limon çayı hem sağlıklı olmasından hem de tadının güzel olmasından dolayı oldukça sık tercih ediliyor. Baş ağrısı, soğuk algınlığı gibi durumlarda kolaylıkla evde yapabileceğimiz nane limon birçok hastalığa iyi geliyor.

Taze nane veya kuru nane ile bu bitki çayını elde edebilirsiniz. Birkaç kaşık kuru nane ve limon ile kolayca yapabilirsiniz.

Cezveye 1 su bardağı su koyduktan sonra ısıtmaya başlayın. Kaynadığında içerisinde 1.5 tatlı kaşığı nane, var ise 1 dal taze nane ve dilimlenmiş yarım limon ekleyiniz. Karışım kısık ateşte pişerken demlenmesini bekleyiniz. Kaynamasının ardından çayı süzerek fincanınıza doldurunuz.

NANE LİMON NEYE İYİ GELİR?

İçerdiği mineraller ile zengin bir besin olan nane, limon ile birleştiğinde birçok sağlık sorununa iyi gelir. Metabolizmayı hızlandıran nane limon, grip gibi sağlık sorunlarında da yardımcı olur. Nanenin toksinlerden kurtulmak için kullanılması da tercih edilebilir kılıyor.

Bağırsakta bulunan kurtların yok olmasına, boğazların yumuşamasına, enfeksiyonu azaltmasına, sindirimin rahatlamasına, alerjik astıma, mide bulantısına ve ağrısına iyi gelir.

Vücutta bulunan toksinlerden arındırır ve mide rahatsızlıklarında büyük rol oynar. C vitamini içermesinden dolayı enerji hissi verirken kabızlıkta da tercih edilir. Limonun mikrop kırma özelliği ile nanenin içerenleri birleşince vücutta bulunan bakterilerin azalmasına yardımcı olur. Soğuk günlerde yaşanan griplerde ise boğaz ağrılarını azaltmakta rol oynar.

NANE LİMON TARİFİ

Limonun içerisinde bulunan asit, mide asidini artırır. Bu nedenle mide sorunu yaşayanların aşırı tüketimden kaçması gerekir. Mide bulantısında kullanılan bu bitki çayı fazla tüketildiğinde mide asidini artırabiliri.

Gün içerisinde çok fazla tüketilmemesi gerekirken 1 fincandan fazla kullanımı önerilmiyor.

Hazırlanışı oldukça basit olan nane limon için cevzeye su koymalısınız. Kaynayan suyun içerisinde kuru nane ve limon eklenir. Karışım kaynarken dilerseniz birkaç damla limon sıkabilirsiniz.

Kaynamanın tamamlanmasının ardından kenara alınız ve ardından süzerek bardağınıza doldurunuz. Tatlı bir içecek isterseniz içerisine bal ekleyebilirsiniz.

NANE LİMON FAYDALARI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Nana ve limonun birleşimi olan ferahlatıcı çay, birçok sağlık sorununda tercih edilebilir. Sindirim sisteminde yaşanan sorunlarda etkili olan nane limon, mide bulantısı, hazımsızlık gibi problemlerle başa çıkar.

Limonun C vitamini içermesiyle bağışıklık sistemi güçlenir. Gribe yakalandığınızda içerseniz bakterilerden çok daha kolay şekilde kurtulabilirsiniz. Hastalıkla beraber düşen bağışıklık sistemi bitki çayı ile yükselir.

Sıcak içilmesinin dışında soğuk olarak da yaz aylarında lezzetli içecek olarak tercih edilebilir. Nane ve limonun birleşimi sıcak havalarda da içilebilir.

Soğuk algınlığı esnasında yaşanan boğaz ağrısı​ hafifler. Boğazda olan ağrı bitki çayı ile azalır ve hastalığı daha rahat atlatmaya yardımcı olur. Gün içerisinde yaşanan baş ağrısını azaltmak için de içilebilir. Limonda bulunan C vitamini, cilt sorunlarının da geçmesine yardımcı olur. Ciltte bulunan lekelerin azalması ve tonda değişiklikler gibi olumlu etkileri vardır.

Nanenin toksinlerden arındırma özelliği ile karaciğerin sağlıklı olarak çalışmasında da etkili olur. Vücudumuzda bulunan zararlı etkenler nane ve limonun etkisiyle azalır.