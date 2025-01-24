Napoli-Juventus maçında Kenan Yıldız oynayacak mı? Kritik karşılaşmaya geri sayım başladı

24 Ocak 2025 15:51 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:16

Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, İtalya Serie A mücadeleleri kapsamında Napoli ile karşı karşıya gelecek. Juventus-Napoli maçında Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Milan maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Kenan Yıldız'ın Napoli deplasmanında tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Juventus​ bu sezon ligde oynadığı 21 maçın 8'inde galibiyet, 13'ünde ise beraberlik aldı. 37 puan ile 5. sırada yer alan Juventus bugün ligin birincisi Napoli​ ile karşılaşacak.

Napoli ise oynadığı 21 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 50 puanla lider olan Napoli, Juventus maçından 3 puan alarak Inter ile olan puan farkını korumayı hedefliyor.

Napoli-Juventus maçında Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

KENAN YILDIZ​ NAPOLİ-JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız'ın Napoli-Juventus karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Milli futbolcu 18 Ocak 2025 Cumartesi günü oynanan Milan karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Kenan Yıldız'ın sakatlığının ciddi olmadığı belirtilmişti.

Ancak Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Kenan Yıldız'ı riske atmamak için UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Club Brugge maçında dinlendireceğini belirtmişti.

Milli futbolcunun Napoli karşılaşmasıyla birlikte sahalara tekrardan dönmesi bekleniyor. Kenan Yıldız bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı alarak toplam 30 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2.104 dakika süre alan Juventus, toplam 6 gol ve 5 asist yaptı.

NAPOLİ-JUVENTUS MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Karşılaşmada Juventus'da sezonu kapatan Bremer ve Juan Cabal forma giymeyecek. Ayrıca alt baldır sakatlığı yaşayan Arkadiusz Milik'te Napoli deplasmanında oynamayacak. Napoli'de ise hiçbir sakat oyuncu bulunmuyor.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku

Juventus: Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Gonzalez

NAPOLİ-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A​'nın 22. hafta maçları kapsamında oynanan Napoli-Juventus maçı 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

NAPOLİ-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Juventus maçı S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.