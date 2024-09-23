NBA 2024-25 normal sezon 22 Ekim Salı günü başlayacak
NBA tarafından 2024-25 normal sezon için resmi takvim duyuruldu. Takvim duyurulmasının ardından vatandaşlar NBA ne zaman başlayacak sorusunu araştırırken ilk maç Baton Celtics, New York Knicks arasında oynanacak.
Dünyanın en büyük ve en çok izlenen organizasyonlarından biri olan NBA'in (Ulusal Basketbol Organizasyonu) 2024-25 sezonunun takvimi açıklandı.
Takvimin açıklanmasının ardından vatandaşlar NBA ne zaman başlayacak, ilk maç kiminle sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
NBA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024-2025?
NBA tarafından açıklanan takvime göre 2024-25 normal sezon 22 Ekim tarihinde başlayacak. İlk maçta Boston Celtics, New York Knicks'i konuk edecek.
Karşılaşmanın ardından Minnesota Timberwolves ile Los Angeles Lakers karşı karşıya gelecek.
NBA takviminin tamamı ise şöyle:
- 22 Ekim - Normal sezon başlangıcı
- 12 Kasım - Emirates NBA Kupası başlangıcı
- 14 Aralık - NBA Kupası yarı finalleri
- 17 Aralık - NBA Kupası final maçı
- 6 Şubat - NBA'de son takas günü
- 14-16 Şubat - All-Star hafta sonu
- 13 Nisan - Normal sezon son günü
- 15-18 Nisan - NBA Play-ın Turnuvası
- 19 Nisan - NBA Play-offları başlangıcı
NBA SEZON ÖNCESİ MAÇLARI NE ZAMAN?
NBA'in sezon öncesi maçlarında karşı karşıya gelecek takımlar ve maç saatleri şöyle:
5 Ekim
- Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers
6 Ekim
- Los Angeles Clippers - Golden State Warriors
7 Ekim
- Phonix Suns - Los Angeles Lakers
- Washington Wizards - Toronto Raptors
9 Ekim
- Brooklyn Nets - Los Angeles Clippers
- Phoenix Suns - Detroit Pistons
11 Ekim
- Yeni Zelanda Breakers - Oklahoma City Thunder
12 Ekim
- Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves
- Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers
16 Ekim
- Golden State Warriors - Los Angeles Lakers