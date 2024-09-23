NBA 2024-25 normal sezon 22 Ekim Salı günü başlayacak

23 Eylül 2024 09:58 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:15

NBA tarafından 2024-25 normal sezon için resmi takvim duyuruldu. Takvim duyurulmasının ardından vatandaşlar NBA ne zaman başlayacak sorusunu araştırırken ilk maç Baton Celtics, New York Knicks arasında oynanacak.

Dünyanın en büyük ve en çok izlenen organizasyonlarından biri olan NBA​'in (Ulusal Basketbol Organizasyonu) 2024-25 sezonunun takvimi açıklandı.

Takvimin açıklanmasının ardından vatandaşlar NBA ne zaman başlayacak, ilk maç kiminle sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

NBA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024-2025?

NBA tarafından açıklanan takvime göre 2024-25 normal sezon 22 Ekim tarihinde başlayacak. İlk maçta Boston Celtics​, New York Knicks'i konuk edecek.

Karşılaşmanın ardından Minnesota Timberwolves ile Los Angeles Lakers karşı karşıya gelecek.

NBA takviminin tamamı ise şöyle:

22 Ekim - Normal sezon başlangıcı

12 Kasım - Emirates NBA Kupası başlangıcı

14 Aralık - NBA Kupası yarı finalleri

17 Aralık - NBA Kupası final maçı

6 Şubat - NBA'de son takas günü

14-16 Şubat - All-Star hafta sonu

13 Nisan - Normal sezon son günü

15-18 Nisan - NBA Play-ın Turnuvası

19 Nisan - NBA Play-offları başlangıcı

NBA SEZON ÖNCESİ MAÇLARI NE ZAMAN?

NBA'in sezon öncesi maçlarında karşı karşıya gelecek takımlar ve maç saatleri şöyle:

5 Ekim

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers

6 Ekim

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors

7 Ekim

Phonix Suns - Los Angeles Lakers

Washington Wizards - Toronto Raptors

9 Ekim

Brooklyn Nets - Los Angeles Clippers

Phoenix Suns - Detroit Pistons

11 Ekim

Yeni Zelanda Breakers - Oklahoma City Thunder

12 Ekim

Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers

16 Ekim