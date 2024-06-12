NBA logosunda yer alan adam Jerry West 86 yaşında vefat etti

12 Haziran 2024 23:42 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 23:11

NBA'in ünlü logosunda yer alan efsanevi oyuncu Jerry West, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp sorunları nedeniyle vefat eden West, 1960'lı yıllarda Los Angeles Lakers formasıyla basketbol dünyasında iz bıraktı.

1960 NBA Draft'inde ikinci sıradan seçilen West, 14 yıl boyunca Lakers'ta oynadı ve kariyerinde 14 kez All-Star seçildi.

NBA "MR. LOGO" KİMDİR? KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

1972'de tek oyunculuk şampiyonluğunu kazanan "Mr. Logo", yönetici olarak 8 şampiyonluk gördü.

NBA Komisyoneri Adam Silver, "Jerry West bir basketbol dâhisiydi ve 60 yıldan uzun bir süre için ligimizi tanımlayan figürdü" dedi.

Hem oyuncu hem de yönetici olarak Hall of Fame'e giren West, NBA'in ikonik simgesi olarak anılmaya devam edecek.