18 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:00

NBS HR'nin SPENCER & Associates ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda, ''50 yıllık sektör deneyimimizin gücünü birleştirerek, bu ortaklık yurt içinde ve uluslararası alanda üst düzey yönetici yeteneklerinin edinimine odaklanacaktır.'' açıklaması yapıldı.

Ortaklığımız, Küresel Yetenek Erişimi konusundaki yeteneklerimizi artırmayı, Sektöre Özgü Bilgi Transferlerini kolaylaştırmayı ve her iki kuruluşun güçlü yanlarını bir araya getirerek geniş bir Yetenek Havuzu mobilize etmeyi amaçlamaktadır.

Birlikte Mükemmelliğe Doğru!

SPENCER & Associates kurucu ortağı Leyla SPENCER bu işbirliği konusunda heyecanını dile getiriyor. “Sektördeki deneyimlerime dayanarak, son 25 yılda etkili işbirliğinin yenilikçi çözümler ve olağanüstü sonuçlar doğurabileceğini bizzat gözlemledim. Kaynaklarımızı ve SPENCER & Associates’in EMEA genelindeki deneyim ve bilgisini birleştirerek, yalnızca müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda yetenek kazanım çözümlerinde beklentilerini aşmak için de birlikte çalışıyor olacağız.”

NBS Kurucu Ortağı ve hiringcycle.ai CEO’su Ahu Bade ÖZKAN bu ortaklıkla ilgili hedeflerinin altını şu şekilde çizdi. ‘”NBS İnsan Kaynakları olarak bugüne kadar 500 ün üzerinde Türkiye’nin öncü kurumuna ve global şirketlere yetenek kazanımında özellikle orta düzey ve uzmanlık rollerinde çözüm oluşturduk. Bugün NBS in gücü ile çıkan bir spinn of olan hiringcycle.ai ile Türkiye dışından farklı coğrafyalara açılmaya hazırlanıyoruz ve toplu işe alım çözümleri için yapay zeka destekli ürünlerle uçtan uca yetenek açığı problemleri için çözüm oluşturuyoruz.

“SPENCER & Associates in deneyimli uzman kadrosu ile içinde olduğumuz kurumların stratejik rollerinde de hız ve çevik metotlarımızla fark oluşturmayı hedefliyoruz. Yine bu stratejik ortaklığın Orta Doğu ve Gelişmekte olan pazarlarda büyüme için ivme oluşturmasını hedefliyoruz. “



NBS büyümeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Simge TULU düşüncelerini şöyle sıraladı ; “2 yıl önce başlattığımız Dubai odaklı Orta Doğu stratejimizde bugün hızla 20 nin üzerinde müşteriye ulaştık. Global yolculuğumuzda yeni stratejik ortaklığımızın bizi özellikle orta ve üst düzey yönetici transferinde Türkiye ve Avrupa Kadın İş gücüne konsantre olan pazarlarda ilk sıralara taşıyacağını görüyoruz.”