Neler Oluyor Hayatta sunucuları Hakan Ural ile Ferda Yıldırım oldu

26 Ağustos 2024 09:59 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:01

Gündüz kuşağı programı olan Neler Oluyor Hayatta'da sunucu değişikliği yaşandı.

Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı uzun zamandır sunuculuğu üstlenirken 19 Temmuz itibarıyla Namlı, programdan ayrıldı.

NELER OLUYOR HAYATTA SUNUCULARI NEDEN DEĞİŞTİ?

Nur Tuğba Namlı, ekranlara veda ettiğini duyururken yeni isim Ferda Yıldırım oldu.

Kanal D'nin sevilen projesi yakından takip edilirken uzun zamandır yer alan Nur Tuğba, 19 Temmuz'da Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile ayrıldığını duyurmuştu.

Birçok yorum alan paylaşımda uzun bir teşekkür mesajı yer alırken takipçileri neden ayrıldığına dair sorular yöneltmişti.

Bugün izleyici ile buluşan programda Hakan Ural'a YouTube'da kanalı da olan sunucu Ferda Yıldırım eşlik etti.

NELER OLUYOR HAYATTA SUNUCULARI 2024

Program hafta içi her gün 09.00'da ekranlara gelirken Hakan Ural ile Ferda Yıldırım gündemi sunmaya devam ediyor.